Rodríguez deja la asociación de Veteranos del Hércules por no sentirse representado

A pesar de que en la manifestación del herculanismo de este domingo no se vieron caras conocidas de exjugadores blanquiazules, algunos sí apoyan este movimiento contra Enrique Ortiz. Es el caso de Eduardo Rodríguez, que ha pedido la baja de la asociación de Veteranos del Hércules tras saber que se desmarcaban de la afición mostrando su respaldo al club.

La Asociación de Veteranos del Hércules en estos momentos tan difíciles decide sumar... ahora más que nunca...



La Junta Directiva hace este Comunicado de apoyo al Club sin que eso suponga coartar o ponernos en contra de nadie...



Todo nuestro apoyo a la entidad.? pic.twitter.com/6NpLhm50ze — veteranosherculescf (@veteranoshcf) May 28, 2021





Los Veteranos HCF se desvincularon el viernes de la manifestación con un comunicado oficial en el que dejaron claro su apoyo al club: "En momentos difíciles la asociación decide sumar". Al día siguiente, Rodríguez escribió en el grupo de whatsapp un mensaje a sus 'colegas' en el que se mostraba molesto por no haber sido consultado antes del comunicado.

Aseguró que se iba a dar de baja de la asociación. "A mí no me representáis, lo siento. Me daré de baja inmediatamente. Macho Hércules", comentó el máximo goleador de la historia del club blanquiazul, que es asociado pero no forma parte de la junta directiva de los veteranos.

Por otro lado, desde la Asociación de Veteranos han querido aclarar que su intención con el mensaje en Twitter no era la de mostrar su rechazo a la manifestación, sino la de apoyar a la institución en un momento difícil.