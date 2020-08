Quique Hernández: “Deseo al Hércules lo mismo que al Intercity, ojalá ascendamos los dos”

El fichaje de Quique Hernández como máximo responsable de la parcela deportiva del Intercity de San Juan ha supuesto una sorpresa para la mayor parte de la afición blanquiazul.

Fue presidente del Hércules hasta el mes de mayo, cuando dimitió por sus discrepancias con los propietarios, que no aceptaron en su momento que la parcela deportiva herculana tenga total independencia de los accionsitas.

Ahora, asegura que “no hay ningún problema con el Hércules” y que no se marchó molesto del equipo de la capital. “Vivo en Alicante y no quiero marcharme fuera. Respeto la opinión de todo el mundo, pero no hay ningún problema”, añade el de Anna sobre su fichaje por el Intercity y algunas críticas recibidas en las redes sociales.

“El Hércules es un club transatlántico. Es el club de Alicante, va a cumplir cien años y espero que sean muchos más”, insiste Hernández.