Quique Hernández culmina su dimisión: "El planteamiento inicial ha cambiado; no sería honesto continuar"

Quique Hernández ha dejado la presidencia del Hércules de manera oficial tras una breve reunión con Enrique Ortiz esta misma tarde. Los accionistas no han accedido a aprobar el proyecto deportivo del presidente y, tal y como había contado Deportes COPE este mediodía, Hernández se va del club. Ortiz y Ramírez habían tumbado la llegada de Carmelo del Pozo y a principios de esta semana tampoco autorizaron una segunda opción de garantías del presidente para la dirección deportiva. Esa fue la gota que colmó el vaso.

Carta de despedida de Quique Hernández:

"El martes, a las 13.30, le comuniqué a Enrique Ortiz la imposibilidad de formar parte del proyecto del Hércules CF en las circunstancias actuales. No voy a entrar a explicar una decisión que, con total seguridad, entienden la mayor parte de los aficionados. No creo que contribuyese en nada a mejorar la situación actual. Cuando asumí la presidencia del equipo en enero, lo hice convencido de que era posible profesionalizar el club y devolverlo a la categoría que merece. Convencido de que sería posible, pese a los obstáculos existentes, trabajar en un proyecto de futuro. Sin ese convencimiento no sería honesto continuar.

El planteamiento inicial ha cambiado y el actual no responde a las expectativas iniciales. Quiero agradecer a la afición el cariño y el respeto demostrado en todo momento y, sobre todo, su respaldo a la hora de intentar creer que otro Hércules era posible. Espero, de todo corazón, que el Hércules que todos queremos sea una realidad. Toda la suerte del mundo a los que en lo sucesivo afronten este reto. Su suerte será la del Hércules, y la de Alicante".