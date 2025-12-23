Prueba de fuego para el Hércules: arrancará 2026 contra los dos únicos equipos que mejoran a Beto

La plantilla del Hércules disfruta de unos días de vacaciones antes de retomar los entrenamientos el próximo lunes 29 de diciembre. El equipo afronta este pequeño parón en el campeonato con los deberes hechos tras el cambio de entrenador, habiendo sumado 11 puntos de los últimos 15 posibles. No obstante, 2026 arrancará para el conjunto blanquiazul con dos auténticas pruebas de fuego: le esperan los únicos dos equipos que superan sus números en las últimas cinco jornadas.

El Hércules es el tercer equipo en mejor forma del grupo 2 de Primera RFEF. Unos números que solo superan el Sabadell y el Real Murcia, sus dos próximos rivales. Tanto los catalanes como los murcianos han sumado 12puntos de los últimos 15 y ambos se encuentran en los puestos que dan derecho a jugar la promoción de ascenso.

Por tanto, el equipo de Beto Company afronta dos jornadas en las que tendrá que afianzar su condición de favorito. La primera de ellas será en el Rico Pérez ante el Sabadell el sábado 3 de enero a las 21 horas. La siguiente, en el Enrique Roca de Murcia, el domingo 11 de enero a las 18 horas.

Tres regresos y un fichaje

El entrenador del Hércules recuperará a tres futbolistas para la primera cita del año. Jeremy de León y Ben Hamed estarán disponibles para el día del Sabadell después de cumplir un partido de sanción. Además, Nico Espinosa también estará listo para jugar tras verse obligado a parar dos semanas por un pequeño contratiempo muscular. Y, por otro lado, el club confía en poder contar con Mehdi Puch si la ficha del centrocampista franco-argelino es tramitada a tiempo pocas horas después de que abra el mercado de fichajes.

En principio, las únicas bajas confirmadas para el partido del 3 de eneros son Soldevila, que no jugará más esta temporada por su grave lesión de rodilla, y Roger Colomina, que todavía tendrá que esperar unas semanas más para reaparecer en los terrenos de juego.