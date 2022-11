Peña: "Asumo toda la responsabilidad de la plantilla"

El secretario técnico del Hércules, Paco Peña, ha afirmado este miércoles, en rueda de prensa, que asume toda la responsabilidad en la confección de la actual plantilla y se ha mostrado confiado en revertir la actual situación deportiva con la ayuda del mercado de invierno.

El técnico extremeño asumió este verano la parcela deportiva con el objetivo de pelear por la primera plaza y el ascenso directo, pero el equipo está actualmente, tras un tercio de competición, en zona de descenso. El máximo responsable deportivo del Hércules no niega la colaboración y opinión externa de otras personas en la confección de la plantilla, como Javier Portillo o Quique Hernández, pero insiste en que la última decisión siempre la tuvo él.

Peña asegura que sigue confiando en el grupo “al cien por cien” pero insiste en que todos deben hacer autocrítica, comenzando por él. “A lo mejor no he sabido transmitirles o llegar a ellos, pero aún estamos a tiempo de todo”, ha manifestado el técnico, que señala la derrota en Teruel como el inicio del desplome herculano. Peña apunta a los errores defensivos, que en su opinión son impropios de jugadores del Hércules, como una de las claves del mal rendimiento del equipo, y garantiza que el club está trabajando para darle solución. “Estoy seguro de que lo vamos a solventar. Vamos a cambiar el rumbo”, ha añadido el secretario técnico, quien se ha mostrado comprensivo con el enfado de la afición, si bien pidió no cruzar “la línea”, en alusión al intento de asalto del palco protagonizado por un grupo de seguidores. “Hay cosas que no se pueden permitir. Hubo un momento de peligro para la integridad de mucha gente, incluso niños”, ha destacado.

Peña ha anunciado que intentará subsanar en el mercado de invierno las carencias que demuestra el equipo “y que no veíamos al principio de la temporada”. “No sé si serán cinco o seis fichajes, pero vamos a traer gente seguro para que mejoren el nivel y podamos estar en la zona alta”, dijo el extremeño, quien reconoce que el Hércules tiene “un problema en defensa”.

En cuanto al futuro de Ángel Rodríguez, asegura que su intención no es ratificar en su puesto al leonés ni garantizar su continuidad o no en las próximas jornadas. “Está fuerte, con muchísimas ganas y trabaja de forma espectacular. Está convencido de sacar esto adelante”, ha desvelado el técnico, quien no se arrepiente de haber aceptado la oferta del Hércules el pasado verano. “Sabía dónde me metía. Podía haberme quedado en mi zona de confort en el Intercity, pero me gusta el reto. Aquí no hay término medio ni zona gris. Ahora estamos en lo negro, pero si ganamos dos partidos toda esa gente que nos espera fuera nos estará animando”, ha reflexionado.

En cuanto al estado de ánimo de Enrique Ortiz, propietario de la entidad y blanco de las críticas de la afición, Peña asegura que está fastidiado por la situación del equipo y garantiza que nunca le ha puesto “ni un problema para poder fichar, ninguno, todo lo que he querido, tenga el valor que tenga dentro de uno límites”.