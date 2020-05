¿Todavía no conoces el boceto de la nueva temporada (2020-21) en Segunda División B? 100 equipos repartidos en diez subgrupos, 18 jornadas de Liga (ida y vuelta) y sólo los tres primeros de cada subgrupo (30 en total) optarán a las ansiadas cuatro plazas de ascenso al fútbol profesional. Esos treinta clubes ya tendrían asegurada su presencia en la Segunda B Pro que se pondrá en marcha para la 2021-2022.

Del cuarto al sexto clasificado (otro 30 equipos) se jugarían en una promoción las otras diez plazas para la nueva Segunda B Pro, que conviene recordar que tendrá un total de 40 equipos repartidos en dos conferencias de veinte conjuntos cada una. Aquellos equipos que acaben del séptimo al décimo puesto habrán descendido una categoría como mínimo y se jugarán en una promoción evitar un drama mayor: el descenso a la Tercera División.

En clave herculana, y si este nuevo sistema de competición se aprueba, no habría margen de error para los blanquiazules. Una temporada como la actual dejaría al Hércules en la quinta categoría del fútbol español, lo que significaría la desaparición de la entidad. Por ello, será fundamental cimentar la reconstrucción en base a un nuevo director deportivo de prestigio, contrastado y con plenos poderes, sin margen para las intromisiones de Ortiz y Ramírez.

Quique Hernández, el actual presidente, tiene claro que no se puede jugar con fuego un año más y que hay que ir sobre seguro para pasar el corte y volver a ser un favorito al ascenso. El Hércules ha vuelto a nacer este año gracias a la pandemia, pero si los accionistas no aprenden la lección no habrá terceras oportunidades.