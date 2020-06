José Vegar, el único integrante del cuerpo técnico con contrato en vigor

Los cambios también afectarán al cuerpo técnico del Hércules. El nuevo entrenador blanquiazul llegará con su equipo de ayudantes. Al menos esa es la idea inicial de la nueva dirección deportiva, que el 1 de julio debe estar liderada por Carmelo del Pozo. Sólo José Vegar tiene contrato en vigor y lo normal es que siga vinculado al primer equipo. Antonio Moreno, Portu y Miguel Ausina podrían abandonar la entidad o regresar a la cantera herculana.

José Vegar recibió la pasada semana la llamada del nuevo secretario técnico, Ángel Becerra, quien también hizo una ronda de contactos con el resto de integrantes del cuerpo técnico herculano. Becerra y Vegar tienen una buena relación después de coincidir como futbolistas en el Polideportivo Ejido hace algunos años. Vegar lleva dos temporadas en el club (llegó el verano de Lluís Planagumà), y tiene contrato hasta junio de 2021.

En lo que se refiere al nuevo entrenador, todo apunta a que no llegará hasta bien avanzado el mes de julio. La fase de promoción de ascenso a Segunda División B (del 19 al 26 de julio) y la posibilidad de que el objetivo para el banquillo herculano agote la posibilidad de dirigir a un equipo en el fútbol profesional hace que los alicantinos no puedan concretar el fichaje del entrenador hasta mediados de verano. El hecho de que la Liga pueda arrancar a finales de septiembre alarga los tiempos para fichar, ya que la pretemporada no empezará antes de la segunda semana de agosto.