El Intercity no se plantea un cambio de entrenador y Siviero terminará la temporada

No habrá cambio en el banquillo del Intercity a pesar de que el equipo está a las puertas de la zona de descenso a Segunda Federación. En la directiva del club alicantino creen que no es el momento para destituir a Gustavo Siviero y el entrenador argentino terminará la temporada.

El Intercity salió goleado este domingo de su vivista a las instalaciones deportivas de Tajonar, la ciudad deportiva del Club Atlético Osasuna. El filial del equipo rojillo le endosó un doloroso 5-1 a pesar de que Aarón Piñán había logrado poner por delante a 'los hombres de negro'. No sólo es la mayor goleada sufrida por los de Siviero esta temporada, también lo es de los seis años de historia del club. Para encontrar un resultado parecido hay que mirar al año 2020 cuando militaba en Tercera División y perdió 1-4 contra el Atzeneta.

Ahora, el Intercity se encuentra con sólo un punto de ventaja sobre la zona de descenso cuando quedan siete jornadas por disputarse en el grupo II de Primera Federación. Los alicantinos reciben el domingo al CF La Nucía en el Estadio Municipal Antonio Solana, un duelo que se presenta crucial en la pelea por la permanencia de ambos equipos.





En cualquier caso, en la directiva tienen claro que Gustavo Siviero terminará la temporada y que un cambio en el banquillo a estas alturas no garantiza una mejoría de resultados. Y es que a la buena racha de ocho jornadas seguidas sumando puntos le han seguido dos derrotas en las salidas a Elda y Pamplona, lo que ha comprometido la situación clasificatoria del equipo.

Siviero, "avergonzado"

El ridículo del Intercity ante el Osasuna B provocó el enfado del entrenador con la actitud de sus jugadores. "Esto me llena de vergüenza. No puede ser que perdamos un partido así después de haber empezado como lo hemos hecho. Fuimos a menos después del gol, perdimos los duelos, no competimos y tuvimos una pasividad defensiva llamativa para un equipo que se está jugando tanto", comentó Siviero tras el 5-1 en Tajonar.

