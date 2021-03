El Hércules vuelve al trabajo: “Vamos a dar el máximo para lograr el primer objetivo”

El centrocampista del Hércules, Jesús Alfaro, ha asegurado martes que su equipo va a dar el máximo en los dos partidos que restan de la primera fase de la competición para alcanzar el objetivo de entrar entre los tres primeros y dar el salto a la Primera División RFEF, también conocida como "Segunda B Pro". La plantilla se ha ejercitado esta mañana en el Rico Pérez tras la dolorosa derrota del sábado en Villarreal.

A pesar de que el equipo alicantino no depende de sí mismo, el onubense ha asegurado que el Hércules afronta con ilusión las dos últimas jornadas. “Creo que el equipo está bien y el entrenador nos ha transmitido tranquilidad y confianza”, ha comentado el extremo, quien prefiere no calificar los dos partidos que restan como finales para no cargar de más presión al grupo.

“Es una Liga atípica y sabemos de su exigencia”, ha añadido el jugador andaluz, que mantiene que si el Hércules es capaz de ganar estos dos partidos y entrar en la fase de ascenso lo hará con una “motivación extra” para luchar por el ascenso.

En cuanto al Atlético Levante, próximo rival, el centrocampista ha indicado que se trata de un filial “atípico” con una propuesta futbolística diferente que se ha reforzado bien en el mercado de invierno. “Va a pelear hasta el final”, ha comentado Alfaro, quien ha recordado la presencia en el filial del que fuera su compañero en el Hércules, el central Pablo Íñiguez.

El equipo blanquiazul ha regresado este martes al trabajo tras la derrota en Villarreal y con las ausencias de futbolistas importantes como Acuña, Pedro Sánchez o Erice, todos lesionados. El paraguayo continúa esperando las pruebas para conocer el alcance de su lesión en la rodilla.

