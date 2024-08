El Hércules ficha a Dani Romera: "Un pedazo de futbolista"

Dani Romera es el sexto fichaje del Hércules para la próxima temporada en Primera RFEF. El club alicantino ha hecho oficial a primera hora de este sábado la incorporación del atacante almeriense, que ayer estuvo en el Rico Pérez viendo a su nuevo equipo en el Trofeo Ciudad de Alicante ante el Deportivo Alavés (1-0).

El nuevo delantero blanquiazul ha estado en la órbita herculana desde que Torrecilla llegó al banquillo el pasado verano. El entrenador trató de convencerle para venir a Alicante el pasado verano, pero el jugador optó por marcharse al Ceuta para competir en Primera RFEF. El Hércules lo volvió a intentar en el mercado de fichajes de enero, pero tampoco pudo cerrar su llegada. Ahora, después de sondear a otros futbolistas para la posición de delantero, el club alicantino ha optado por incorporar a un atacante que goza de la máxima confianza de su nuevo entrenador.

"Un pedazo de futbolista"

Torrecilla le conoce bien. Coincidieron en el Castellón hace dos temporadas. "Conmigo hizo una labor buenísima en el Castellón. En nueve partidos marcó siete goles. Es un pedazo de futbolista", admitió el técnico en una entrevista en Deportes COPE Alicante a finales de mayo.

Un año en Ceuta

El Hércules, que este sábado ha hecho oficial el fichaje a través de un breve comunicado, ha recordado que el delantero cuenta con una amplia experiencia en el fútbol español. Tras pasar por Castellón y Murcia, llegó al Ceuta el pasado verano siendo uno de los futbolistas más cotizados entre los aspirantes al ascenso de Primera RFEF. Aunque sus números no han sido brillantes en la ciudad autónoma. Jugó 24 partidos, seis de ellos como titular, y anotó 4 goles durante la liga regular. En el play off también tuvo minutos en la eliminatoria ante el Nàstic pero no logró marcar.

Romera cumplirá 29 años este agosto y, salvo sorpresa, completa la posición de delantero centro del Hércules para la próxima temporada junto a Mendes y Coscia. No obstante, el atacante almeriense, que brilló y marcó muchos goles en los filiales de Barcelona y Almería, también se desenvuelve bien fuera del área y ha jugado partidos entrando desde la banda izquierda. A partir del lunes estará a las órdenes de Rubén Torrecilla.

El delantero es el sexto fichaje del Hércules para lo que viene a partir del 24 de agosto tras Antonio Montoro, Alejandro Sotillos, Antonio Aranda, Mario García y Oriol Soldevila.