El Hércules acude a Cartagena con bajas y las primeras urgencias de la temporada

El campeonato sólo acaba de empezar pero la clasificación ya aprieta al Hércules, que esta temporada se ha marcado el objetivo de ascender a Segunda División y, además, pretende estar arriba "desde el primer momento", en palabras del secretario técnico blanquiazul, Paco Peña.

Hay tiempo para reaccionar pero el equipo no ha comenzado bien con dos derrotas en los primeros tres partidos. En la directiva aguardan con inquietud, expectación y cierta preocupación y saben que el equipo debe comenzar a ganar para disipar dudas y no perder el tren de los puestos altos de la clasificación.

El calendario no es cómodo para el Hércules en las próximas dos jornadas. El domingo acude a Cartagena con la necesidad de ganar a uno de los favoritos al ascenso. Todo lo que no sea sumar los tres puntos en el Cartagonova dejaría al equipo y al entrenador en una situación delicada para recibir al Alcorcón el siguiente domingo en el Rico Pérez.

Por el momento no se habla de un cambio en el banquillo pero tampoco se puede ocultar que el crédito de Rubén Torrecilla no es eterno. Las derrotas acumuladas por el momento tienen cierta coartada porque la primera fue en el campo del Ibiza y la segunda viene marcada por la tempranera expulsión de Rentero ante el Algeciras.

No obstante, en este escenario sólo las victorias evitarán que el Hércules entre en crisis a las primeras de cambio.

TRES BAJAS

Por otro lado, el equipo blanquiazul acudirá a Cartagena con bajas sensibles. A la ausencia del capitán Nico Espinosa se suman Nacho Monsalve, que sigue parado con molestias en una rodilla, y Javi Rentero, que está sancionado. Torrecilla tendrá que volver a introducir cambios en una línea defensiva en la que además podría entrar Javi Jiménez en el lugar de Retuerta.

Tras dos días descanso, la plantilla herculana reanuda este martes los entrenamientos para preparar la cita del domingo a las 18.15 horas en el municipio murciano.