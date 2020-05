Enrique Ortiz vuelve a la primera línea y recuerda al herculanismo que no se irá del club "por mucho que me lo pida todo el estadio". "Si no tengo dónde dejarlo, mi conciencia y mi responsabilidad no me permiten irme", explica el propietario del Hércules.

Después del revés que ha supuesto el no de Carmelo del Pozo y la dimisión de Quique Hernández, Ortiz dice que retomará las riendas del club después de unos años "en los que no me he metido en nada" y da su palabra de que el Hércules tendrá un proyecto de garantías la próxima temporada.

"A Carmelo lo llamo día sí y día también. Quiero que venga, que Quique Hernández no se vaya. Pero esto es un circo", se resigna Ortiz.

"Me siento querido por la ciudad y por la afición", recuerda el propietario.