Diego Benito entra dentro de los planes de Carmelo y podría renovar con Falcón y Raúl Ruiz

El Hércules anunció este martes como estaba previsto su primera lista de bajas. Siete jugadores que no vestirán la próxima temporada la camiseta del Hércules. En la lista figuraban Perone, De Lerma, Vergos, Rubén Ualoloca, Álvaro Pérez y Miguel Olavide. Todos ellos terminaban contrato el 30 de junio y no tendrán oferta de renovación. El séptimo que no seguirá es Samuel, aunque a efectos de la nueva dirección deportiva no figuraba como integrante de la primera plantilla porque acordó en enero con el club la rescisión del contrato tras su grave lesión de rodilla.

La gran sorpresa del anuncio del club fue la ausencia de Diego Benito, quien tendrá una oferta de renovación del mismo modo que Falcón y Raúl Ruiz Matarín. El madrileño es una de las apuestas del futuro director deportivo, quien considera necesaria su calidad en el centro del campo herculano y cree que puede recuperar la versión de hace dos temporadas. Además, Carmelo y Diego Benito coincidieron hace algunos años en el Rayo Vallecano.

Casualmente, la lista de bajas confirma el desastre de planificación deportiva que se hizo en el Hércules en el mercado de enero. De los seis jugadores que no continuarán, cuatro llegaron de la mano de Ramírez y los 'Pacos'. Incluso, uno de los que tiene contrato en vigor (el mediocentro Sergio Jiménez) no entra dentro de los planes del area deportiva y acabará saliendo del equipo. Sólo Raúl Ruiz se salvó de la quema.