Mosquera puede ser el segundo futbolista alicantino en ganar un oro olímpico

Cristhian Mosquera (Alicante, 2004) puede ser el segundo futbolista nacido en Alicante que logre un oro olímpico. El defensa central del Valencia CF, club por el que fichó con 12 años procedente del Hércules, disputa este viernes con la camiseta de la Selección Española la final ante Francia de los Juegos Olímpicos de París.

El equipo de Santi Denia busca desde las 18 horas, en directo en Tiempo de Juego, repetir la hazaña olímpica que logró España en Barcelona 92. Aunque el central alicantino no entró en la lista inicial del seleccionador, finalmente sí ha tenido minutos en el torneo al ser uno de los cuatro reservas. En concreto, Mosquera fue titular en el España Sub 23 1-2 Egipto Sub 23, el último encuentro de la fase de grupos.

Paqui

Si el combinado español gana esta tarde, el futbolista del Valencia será el segundo alicantino en colgarse el oro tras Paqui Veza, que formó parte de la Selección Olímpica campeona en 1992. No obstante, Veza, que tiene una glorieta a su nombre en el Cabo de las Huertas y que jugó en el Hércules en los años 90, no disputó ningún minuto del torneo en los JJOO de Barcelona 92.





En cuanto a Mosquera, que también tiene pasaporte colombiano porque sus padres son del país cafetero, debutó en el fútbol de élite con el Valencia CF de la mano de Pepe Bordalás en enero de 2022. Aunque fue la temporada pasada cuando logró consolidarse en el primer equipo y ya es un fijo en el esquema de Rubén Baraja.