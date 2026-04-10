Beto pide la mejor versión del Hércules tras la derrota en Alcorcón

El entrenador del Hércules, Beto Company, ha asegurado que el equipo necesita levantarse y reaccionar tras la dura derrota sufrida el pasado domingo en Alcorcón. El técnico ha afirmado que, aunque el golpe fue "duro", el fútbol siempre "da la posibilidad de volver a competir", y por ello espera una reacción este domingo en el Rico Pérez ante el Atlético Sanluqueño. "Nos hemos dicho lo que tenemos que decir, hemos corregido lo que creemos que tenemos que corregir", ha señalado.

Análisis de la derrota en Alcorcón

Analizando el partido contra el Alcorcón, Company ha sido muy crítico con el rendimiento de su equipo. "Fuimos poquísimo agresivos en defensa, estuvimos muy lentos apretando, totalmente descoordinados", ha explicado. El entrenador ha lamentado que el rival les metiera balones en zonas que ya sabían que podían generar peligro y ha destacado la falta de energía para defender esas situaciones.

Otro de los puntos débiles fue el balón parado defensivo, aspecto en el que, según sus datos, son un equipo "súper fiable". Sin embargo, en Alcorcón estuvieron "francamente horrorosos". "Nos remataron absolutamente todo, y eso no es un tema de mérito del rival, sino que es más demérito nuestro", ha sentenciado. Además, ha añadido que con el balón también estuvieron "muy mal", incapaces de encontrar opciones de progresión.

Espero la mejor versión de todos

De cara al encuentro del domingo, el mensaje del técnico es claro y contundente. Exige una reacción y el máximo compromiso de toda la plantilla sin rodeos. "Lo que sí que espero es una reacción de todos, lo que sí que espero es la mejor versión de todos, sin excusas, sin nada", ha subrayado Company de manera rotunda.

Espero la mejor versión de todos, sin excusas" Beto Company Entrenador del Hércules CF

Company ha restado importancia a las condiciones externas, insistiendo en que lo único que importa es el rendimiento en el campo. "Me da igual que si va a llover, que si hace frío, que si hace viento, que si, como si quiere nevar en Alicante, a mí me da igual", ha manifestado, dejando claro que solo vale sumar los tres puntos.

Un rival sin complejos y cinco bajas

Para el partido, el Hércules cuenta con cinco bajas confirmadas: Soldevila, Roger, Sotillos, Samu Vázquez y Galvañ. Por otro lado, el técnico recupera a Javi Moreno tras su sanción, mientras que Rentero y Retu estarán disponibles a pesar de los golpes sufridos. Antonio Aranda también podría tener algunos minutos tras superar unas molestias musculares.

Sobre el rival, ha advertido que es un equipo con "energía", con "gente muy joven" y con ganas de mostrarse en la categoría. "Se verá un choque atractivo para el espectador por esa disputa del balón, porque ellos lo quieren, porque ellos no se cierran, porque ellos van de frente y van de cara", ha comentado el técnico blanquiazul.

Finalmente, Beto Company no quiere oír hablar de rivales propicios y ha zanjado el debate con una frase contundente: "Después del disgusto y la decepción de la semana pasada, como si quiere venir el Bayern de Múnich. Hay que competir, jugar y ganar".