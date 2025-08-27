Así está la 'operación salida' en el mercado de fichajes del Hércules

El mercado de fichajes cierra el próximo 1 de septiembre y el Hércules anda estos días concretando los últimos movimientos en la plantilla. Si no varía la hoja de ruta de la secretaría técnica, sólo queda una incorporación y una salida. El elegido para dejar el equipo y liberar la ficha senior que sobra es César Moreno. El jugador ya lo sabe y sus representantes también.

Los agentes del cartagenero se han reunido este miércoles por la mañana con Paco Peña en las oficinas del Rico Pérez. César tiene contrato con el Hércules hasta 2027 pero no entra en los planes del club para formar parte de la plantilla esta temporada. Todavía no hay acuerdo y lo que se debate es la fórmula de su salida, que puede ser con una nueva cesión, que sería la tercera consecutiva, o con la resolución de su contrato para que deje de pertenecer definitivamente al club alicantino.

El futbolista, que hoy ya no ha participado en el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, decidirá su futuro con sus representantes en las próximas horas, mientras que la idea del Hércules es cerrar este asunto antes del viernes para que la primera plantilla se quede con 18 jugadores con licencia senior.

Además, el club blanquiazul comunicó este martes un acuerdo con Xavi Pleguezuelo para que el jugador balear abandone la entidad. Ha durado poco en Alicante porque el defensa fue fichado el pasado 14 de julio. Su rendimiento en estas semanas no ha convencido al cuerpo técnico y en los últimos días se había ejercitado al margen del grupo por unas molestias físicas. Además, el fichaje de Javi Jiménez le ha cerrado definitivamente las puertas para la posición de lateral izquierdo.

Pleguezuelo, de 22 años, llegó al Hércules tras haber disputado el pasado curso 10 partidos con el filial del Betis, aunque sólo dos completos.

UN FICHAJE MÁS

Por otro lado, el fichaje que falta es el del centrocampista Vique Domingos. El club ya intercambia documentación con el Villarreal para incorporarlo en calidad de cedido con una opción de compra. Su llegada, si nada se tuerce, podría ser oficial en las próximas horas una vez el Hércules se ha visto obligado a descartar al jugador del Rayo Vallecano Diego Méndez por una lesión.

Vique será, en principio, el duodécimo y último fichaje de la entidad alicantina este verano. En el cuerpo técnico creen que Marcos Mompeán puede ser un suplente de garantías de Carlos Abad y no abordarán la llegada de otro portero salvo que el mercado ofrezca una oportunidad de garantías, que siempre deberá ser de un guardameta menor de 23 años.