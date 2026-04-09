Armando Guerrero aterriza en el Lucentum y habla de la continuidad de Rubén Perelló: "Es el entrenador"

El HLA Alicante ha presentado oficialmente a Armando Guerrero como su nuevo director deportivo. En su primera comparecencia, Guerrero ha abordado uno de los temas clave para el futuro del club: la continuidad del entrenador. "Rubén tiene contrato y a día de hoy es el entrenador", ha afirmado, despejando así las dudas sobre el banquillo para la próxima temporada, aunque matizando que en el deporte profesional "seguro al cien por cien no hay nada".

Un proyecto sólido y ambicioso

Guerrero ha firmado por lo que resta de temporada y dos más, pero su ambición va más allá. "Vengo pensando en que voy a estar los próximos 10 años", ha declarado. Su objetivo es construir un proyecto sólido y llevar a un club histórico como Alicante "a las mayores cotas deportivas", con un crecimiento continuo basado en el trabajo diario y en una filosofía clara.

En este nuevo rol, compaginará su labor en Alicante con la de director deportivo de Ángeles de Ciudad de México, un club vinculado a la propiedad lucentina. Guerrero ve esta dualidad como una oportunidad para generar sinergias y buscar talento a ambos lados del Atlántico, organizando el trabajo gracias a los diferentes horarios y a un equipo de confianza en México.

La cantera, pilar fundamental

Uno de los pilares del proyecto de Armando Guerrero será la cantera. Con una vasta experiencia en la formación de jugadores en clubes como Gran Canaria, su enfoque es claro: medir el éxito de la base por su capacidad para nutrir al primer equipo. "Para mí no va de ser campeón de España, [...] para mí va de los jugadores que podemos poner en el primer equipo. Punto", ha sentenciado.

Esta filosofía de desarrollo no solo se aplica a los jugadores, sino a todos los estamentos. Para Guerrero, el prestigio de una entidad se mide por su capacidad de formar profesionales: "Un club que genera talento para la liga, ya sea jugadores, jugadores físicos, entrenadores, es un club, es prestigio para para para el club", ha subrayado.

Un club que genera talento para la liga es prestigio para el club"

Competir con los de arriba

En el plano deportivo inmediato, el objetivo es claro: competir en el play off de ascenso de esta misma temporada. Guerrero es consciente de la dificultad y de que probablemente no tendrán el factor cancha, pero confía en las posibilidades del equipo. A futuro, la ambición es máxima: "Queremos estar arriba, competir y estar compitiendo con los clubs que están en la parte de arriba cada año".

Para lograrlo, ha reconocido que es necesario estudiar el presupuesto y ser creativos en el mercado para fichar jugadores "bajo el radar" que puedan rendir en la Primera FEB. A pesar de los retos económicos, ha dejado claro que ha llegado a un acuerdo con el club porque ha visto "ambición en todos" para hacer crecer el proyecto y pelear por volver a la élite del baloncesto español.