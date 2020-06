Antonio Moreno: "Estoy muy contento de que me dejen formar parte de este nuevo Hércules"

Oficialmente el Hércules busca nuevo entrenador para el primer equipo. El club hizo oficial este martes que Antonio Moreno pasará a dirigir al filial de Tercera División. "Estoy muy contento porque han contado conmigo", explicó el preparador pacense en Deportes COPE.

"Me ha llamado Ángel, el secretario técnico, y me ha dicho que confiaban en mí y estoy muy contento de que me dejen formar parte de este nuevo Hércules", prosiguió Moreno, que fue el entrenador que dirigió al Hércules antes de que se parara la competición por la pandemia. "Lo normal es que traigan a alguien con experiencia en la categoría y que intente sacar al primer equipo adelante; es lo más lógico", asumió, con elegancia, el ya entrenador del filial.

La afición ha recibido la noticia con felicidad y durante toda la jornada se han sucedido los mensajes de apoyo para Antonio Moreno. "Estoy muy agradecido a todos los seguidores del Hércules y le doy las gracias porque se alegran de que me vayan bien las cosas", señaló.

Para terminar, Moreno recordó que "soy una persona de club y siempre podrán echar mano de mí".