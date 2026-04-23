Álex Jordá pone voz al vestuario del Lucentum: "Sería un fracaso no llegar al play off"

El Lucentum Alicante afronta las últimas tres jornadas de la Primera FEB con la obligación de defender la plaza de play off que ha ocupado durante toda la temporada. En una entrevista en Deportes COPE Alicante, el jugador Álex Jordá ha calificado el tramo final como complicado, ya que todos los equipos están a morir. El alicantino considera clave la clasificación para la fase de ascenso.

Jordá ha sido contundente sobre las expectativas del vestuario: “Deberíamos de llegar al play off, si no, sería un fracaso de temporada después del año que hemos tenido”. El equipo encara el próximo partido contra el Palmer como una “primera final”, conscientes de que no les “queda otra que ganar” para no depender de otros resultados en las últimas jornadas.

Un equipo en constante ajuste

El jugador reconoce que, anímicamente, la última victoria “vino de maravilla”, pero admite que el equipo todavía está en fase de acoplamiento. “Todavía seguimos ajustando piezas”, ha señalado, especialmente tras la lesión de Mike Torres y la necesidad de que los nuevos fichajes den “un pasito hacia adelante”.

La plantilla ha sufrido cambios importantes desde Navidad, sobre todo con la salida de Jordan Walker, que “desbarató el equipo”. Jordá ha explicado que antes de su marcha habían encontrado “un punto de comodidad” que se reflejaba en la pista, pero la llegada de nuevas piezas ha obligado a “reajustar todo” en una situación que califica como “complicada”.

El deseo de continuar en casa

A nivel personal, el alicantino ha confesado que su regreso a casa fue un muy ilusionante tras una salida difícil del club con 23 años. También que el factor familiar ha sido decisivo: “La parte familiar es algo que no había disfrutado desde hace 10 años, entonces, eso es magnífico”.

Es mi ciudad, me encantaría, por supuesto, defender los colores" Álex Jordá Jugador del HLA Alicante

Con su contrato finalizando esta temporada, Álex Jordá no ha ocultado su intención de futuro. “Es mi ciudad, me encantaría, por supuesto, defender los colores”, ha afirmado con rotundidad. Su continuidad dependerá de una conversación con la nueva dirección deportiva, pero su deseo de seguir vistiendo la camiseta del Lucentum es firme.

Clave para la 'final' en Palma

Para el crucial partido del domingo en Palma, Jordá ha apuntado una clave clara: la intensidad desde el inicio. “Los 5 primeros minutos del partido” serán fundamentales para que el rival “no vea la posibilidad de que sea un partido competido”. El objetivo es marcar el territorio desde el principio: “Si queréis ganarnos, vais a tener que sudar sangre”.