"Vosotros sois un poquito especialitos con los arroces": la frase que enciende el gran debate en Alicante

El valor de los arroces alicantinos, su eterna comparación con la paella valenciana y la encrucijada entre tradición e innovación han centrado el intenso debate del segundo capitulo de GastroCope en mediodía Alicante , que ha reunido a los chefs David Ariza (Rise and Bones) y Pepe López (Govana) junto al médico y gastrónomo Ramón Martínez. Los expertos han analizado el estado de uno de los platos más icónicos de la provincia, planteando si recibe el reconocimiento que merece tanto dentro como fuera de la Comunidad Valenciana.

Paella vs. arroz: una guerra de marketing

Uno de los puntos clave de la discusión ha sido la comunicación. Mientras que Valencia ha logrado unificar su producto bajo la marca mundialmente conocida de la paella, Alicante no ha conseguido crear un mensaje único para sus arroces.

Vosotros los alicantinos, para los arroces sois un poquito especialitos" Ramón Martínez Médico y gastrónomo

Esta falta de relato provoca que los visitantes de fuera no distingan entre ambos, llegando a pedir una "paella a banda", como comentan los tertulianos. Sin embargo, el chef Pepe López asegura que esta tendencia está cambiando y que los clientes locales ya piden arroces, no paellas. Por su parte, Ramón Martínez ha recordado una frase que considera un halago: "vosotros los alicantinos, para los arroces sois un poquito especialitos", destacando así la forma única de tratar el arroz en la provincia.

Tradición o innovación: dos visiones enfrentadas

El debate también ha abordado si el arroz es un plato popular o de alta cocina. Aunque el consenso se inclina hacia lo popular, los chefs reivindican el valor que tiene su elaboración. López lo describe como "una lucha continua" desde que se empieza a sofreír hasta que el plato sale a la mesa, un esfuerzo que exige una regularidad absoluta para contentar a todos los comensales. "Comerse un buen arroz no es tan sencillo", ha añadido Martínez, defendiendo el mérito de una buena ejecución.

Desde que empiezas hasta que sale a la mesa el arroz, es una lucha continua" Pepe López Chef Restaurante GOVANA

Las dos visiones de la cocina alicantina han quedado representadas en los chefs. Pepe López se mantiene como un defensor de la cocina clásica, con platos estrella como el arroz con pata o el señoret. "Yo le digo a mi hijo que tienen que seguir siendo clásicos. Cuando nos salgamos de ahí, el Govana va a desaparecer", ha sentenciado. En el otro extremo, David Ariza representa la innovación, con sus arroces "mantecados" con pilpiles, que triunfan entre el público nacional, aunque reconoce que el cliente extranjero sigue prefiriendo las recetas tradicionales.

Tertulianos Gastrocope

El talón de Aquiles: la crisis en la sala

Finalmente, la tertulia ha puesto el foco en otro de los grandes problemas del sector: la falta de personal cualificado en la sala. Los expertos coinciden en que un mal servicio puede arruinar la mejor de las comidas y lamentan la falta de actitud de los nuevos profesionales. Ariza ha revelado que su personal recibe clases de interpretación para aprender a tratar con el cliente, mientras que Martínez ha recordado que la hostelería se ha convertido en una "profesión de tránsito", perdiendo el oficio de antaño.