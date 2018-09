"Van Gogh Alive", la exposición multimedia y sensorial más visitada del mundo en Alicante

Tiempo de lectura: 2



Es la exposición multimedia y multisensorial más visitada del mundo. ‘Van Gogh Alive – The

Experience’, creada por la empresa australiana “Grande Exhibitions”, llega a la Comunidad Valenciana

dispuesta a enamorar al gran público con una experiencia envolvente que combina 3.000 imágenes en

movimiento, luz y música y que propone una manera única e inolvidable de acercarse a la obra y la

personalidad del gran genio de la pintura.

Tras su arrollador estreno en Sevilla, la Lonja del Pescado de Alicante es la segunda parada en la gira

española de ‘Van Gogh Alive – The Experience’, organizada por Nomad Art, que ha recorrido hasta el

momento más de 80 ciudades de todo el mundo y conquistado a más de cinco millones de personas.

Durante más de un siglo las obras de Vincent Van Gogh se han expuesto en los museos más prestigiosos

del mundo, pero nunca así. No se trata de una exposición de arte corriente, sino de una experiencia

multisensorial en la que la obra del pintor holandés cobra vida delante de nuestros ojos.

Eso hace de ‘Van Gogh Alive – The Experience’ una propuesta cultural perfecta para todos los públicos,

desde los entendidos en arte a aquellos que se acercan por primera vez a la obra del artista. Adultos,

jóvenes y niños disfrutan por igual de una experiencia que combina el genio artístico de Van Gogh, el

entretenimiento y el carácter didáctico.

El espectador tiene la opción de pasear libremente por la sala de exposiciones o sencillamente recostarse

en un puf y dejarse envolver por una poderosa y vibrante sinfonía de luces, colores y sonidos ofrecida

gracias a la innovadora tecnología SENSORY4TM.

Más de 3.000 imágenes en pantallas de seis metros de altura transforman cada superficie y cubren

paredes, columnas e incluso los suelos. A esa escala, las vibrantes formas y colores del trabajo de Van

Gogh se vuelven aún más impresionantes.

Esto permite disfrutar de todos los detalles de las obras e incluso contemplar el oscilar de las

constelaciones que Van Gogh plasmó en La noche estrellada, el célebre cuadro de Los Girasoles o ver

cómo emprenden el vuelo los pájaros de su famoso Trigal con cuervos, además de dejarse impresionar

por el carácter único y misterioso de sus autorretratos o el familiar cuadro de El Dormitorio de Arlés.

La exposición cuenta igualmente con un córner reservado para los niños y también una sala de arte para

aprender a pintar como Van Gogh con la ayuda de tutoriales en vídeo realizados por artistas expertos.

Esta extraordinaria experiencia ya ha recorrido más de 80 ciudades de cuatro continentes, entre ellas

Berlín, Roma, Moscú, San Petersburgo, Pekín, Santiago de Chile, Varsovia, Bogotá, Budapest, Estambul,

Phoenix, Tel Aviv o Lisboa.