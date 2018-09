Valoria, un programa para devolver los valores universales a los jóvenes

Tiempo de lectura: 1



VALORIA es contactar con los valores universales; es vivir la vida de manera que estos valores humanos sean el eje central de nuestra existencia y de nuestras relaciones con los otros y con el mundo que nos rodea. Respeto, amor, empatía, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, compasión, comprensión,... y muchos otros mas. VALORIA supone vivir priorizando estos valores, supone caminar y construir nuestras vidas en base a estos mismos.

Vivimos en una sociedad en la que estos valores no son una prioridad, no son lo fundamental, no son lo esen- cial. Vivimos en una sociedad en la que la productivi- dad, la competitividad, el consumo, la tarea, las prisas, lo práctico y pragmático son el eje central, son la razón por la que, como grupo humano, nos movemos, cami- namos. Parece que es esa la razón de la existencia pero la realidad, es que vivir solo desde ese ángulo, hace que vivamos cojos, incompletos y la mayoría de las ve- ces, insatisfechos, y eso, no nos da lo que emocional- mente casi todos los humanos anhelamos y deseamos: la felicidad y el amor.

Esta mañana han pasado por los micrófonos de Mediodia COPE Alicante, Ramón López, presidente de FAPA Gabriel Miró, organizadores del proyecto, y Conchi Cano, psicóloga nos explican cómo se va a desarrollar el proyecto que visitará distintos municipios de la provincia de Alicante.