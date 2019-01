Ciudadanos cree que hasta que no finalice el contrato de limpieza no mejorará el servicio

Tiempo de lectura: 1



La portavoz de Ciudadanos Yaneth Giraldo hace balance de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante y un análisis de los principales temas de la actualidad política municipal. Según ha avanzado, la formación naranja no bloqueará los presupuestos municipales, aunque siguen a la espera de que el PP les facilite el borrador para poder presentar aportaciones. Así pues creen que en materia de limpieza, la ciudad no acabará con el problema hasta que no finalice la actual contrata y se lleven a cabo unas nuevas condiciones. En materia electoral, la actual portavoz aceptaría ser la candidata a la alcaldía de la ciudad de Alicante. De momento Rivera no ha dado a conocer los alcaldables y habrá que esperar hasta finales de enero o bien principios de febrero.