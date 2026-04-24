Pedro Muñoz y Javier Rumbo, fundadores de JP Financial: "Nuestro propósito es que la educación financiera deje de ser un privilegio para convertirse en una herramienta que mejore la vida de las personas"

En un entorno económico marcado por los tipos de interés, la inflación y los productos bancarios con letra pequeña, las finanzas a menudo se perciben como un idioma complejo. Para arrojar luz sobre estas cuestiones, los fundadores de JP Financial, Pedro Muñoz y Javier Rumbo, han participado en el programa 'Herrera en COPE' de Madrid, donde han sido entrevistados por Mónica Álvarez sobre su proyecto de divulgación financiera.

Una marca puente hacia las finanzas

Preguntado por la naturaleza de su proyecto, Pedro Muñoz ha definido JP Financial como "una marca que hace muy comprensible las finanzas" y que busca un acercamiento a las personas. Según ha explicado, la firma nace para "generar una seguridad y una autonomía financiera", permitiendo que el público comprenda nuevas oportunidades para "decidir con criterio y con libertad". Se definen a sí mismos como una "marcapuente" que acerca a la gente oportunidades que antes eran "complejas, desconocidas y, sobre todo, inaccesibles".

Una nueva cultura financiera

Por su parte, Javier Rumbo ha detallado que la visión de la compañía es ser referentes de una nueva cultura financiera que sea "clara, accesible y útil", con el objetivo de que la gente "se interese por las finanzas".

Para la firma, es fundamental transmitir una idea que consideran clave en su filosofía. "Entender es el primer paso para no tener miedo al futuro", ha señalado Rumbo.

Entender es el primer paso para no tener miedo al futuro"

El cofundador de JP Financial ha destacado que lo que les impulsa es "la oportunidad de poder aportar algo a la sociedad". En este sentido, ha afirmado que su "prioridad absoluta es mejorar ese entorno y aportarles valor a la vida de los demás".

El propósito de JP Financial

Finalmente, Javier Rumbo ha revelado el principal objetivo que persigue la compañía, una declaración que resume su misión fundamental. "Nuestro propósito, sobre todo, es que la educación financiera deje de ser un privilegio para convertirse en una herramienta que mejore la vida de las personas", ha concluido.

Los fundadores han recordado la importancia de tener conocimientos financieros para desenvolverse en el futuro. Para aquellos interesados en saber más sobre su labor, la firma se encuentra disponible en su perfil de Instagram, @JPFinancial2024, y en su página web, JPFinancial.es.