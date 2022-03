Músicas internacionales, circo, títeres, teatro y danza, en el segundo fin de semana de los festivales de la Comunidad de Madrid Teatralia y FIAS

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid vuelve a contar un fin de semana más con las numerosas propuestas artísticas tanto del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, FIAS, como del Festival de Internacional de Artes Escénicas para todos los Públicos, Teatralia, que incluyen músicas internacionales, circo, títeres, teatro y danza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, FIAS 2022

20.00 horas ? Sala Verde. Teatros del Canal. MADRID

Domingo 13 ? 19.00 horas – Teatro Jaime Salom. PARLA

10:30 horas ? Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte. LA CABRERA

18:30 horas ? Centro Cívico Julián Besteiro. LEGANÉS

Sábado 12 y Domingo 13 ? 12:00 horas. La Casa Encendida. MADRID

Hasta el 12 de marzo – 19:00 horas ? Sala Roja ? Teatros del Canal. MADRID

Hasta el 20 de marzo – 19:00 horas ? Sala José Luis Alonso ? Teatro de la Abadía. MADRID

Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, FIAS 2022

20.00 horas ? Sala Verde ? Teatros del Canal. MADRID

Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, FIAS 2022

19:00 horas ? Teatro Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Domingo 13 ? 19:00 horas ? Mira Teatro. POZUELO DE ALARCÓN

18:30 horas ? Teatro Pradillo. MADRID.

17:00 horas ? Teatro Centro Cultural. PARACUELLOS DEL JARAMA

Domingo 13 ? 12:30 horas ? Teatro Villa de Móstoles. MÓSTOLES

Hasta el 13 de marzo – 20:00 horas ? Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES

Hasta el 20 de marzo – 20:00 horas ? Sala Juan de la Cruz ? Teatro de la Abadía. MADRID

Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, FIAS 2022

19:00 horas ? Sala Verde ? Teatros del Canal. MADRID

Pobre de mí

12:45 horas ? Teatro Las Catalinas. EL ÁLAMO

17:30 horas ? Sala Cuarta Pared. MADRID

18:00 horas ? Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal. MADRID

18:30 horas ? Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Pilar Miró. MADRID

20.00 horas ? Sala Roja ? Teatros del Canal. MADRID

Teatralia 2022 – Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los Públicos de la Comunidad de Madrid

18:00 horas ? Teatro Federico García Lorca. SAN FERNANDO DE HENARES

Hasta el 3 de abril de 2022 ? Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid. MADRID

Hasta el 24 de abril de 2022 ? Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. MADRID

Hasta el 21 de agosto de 2022 ? Centro de Arte 2 de Mayo. MÓSTOLES

Hasta el 2 de mayo de 2022 ? Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. MADRID

Hasta el 15 de mayo de 2022 ? Centro de Arte 2 de Mayo. MÓSTOLES

CycloLa historia que se nos olvidaYana and the Yeti (Yana y el Yeti)CycloLa historia que se nos olvidaYana and the YetiYana y el Yeti Su realismo Delfina Cheb canta a Alejandra PizarnikTerritorio de Delirio Emilia y Pablo The Microphones, The Glow Pt 2 Elephant Micah Pundonor23–F. Anatomía de un instanteAnatomía de un instanteLa Ribot. A escala humanaAlgo, nada, siempreEspejo y Reino / Ornamento y EstadoTáctica Sintácticayupi,Se busca comisario





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.