La mejor ópera llega a la Gran Vía

Basada en “La dama de las camelias”, de Alejandro Dumas, la ópera de Verdi ha sido interpretada en sus roles principales desde su estreno en Venecia en 1853 por los más grandes de la lírica, como María Callas, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé o Plácido Domingo.

La representación que podremos disfrutar en el Teatro Coliseum estos días será la versión escenificada interpretada por el Coro y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, y contará en sus papeles principales con Letitia Vitelaru como Violetta Valery, Gheorghe Vlad como Alfredo Germont, Daniela Vladimirova como Flora Bervoix y Manuel Mas como Giorgio Germont.





Orquesta Clásica Santa Cecilia

La Orquesta Clásica Santa Cecilia está integrada por profesores de dilatada experiencia que han tocado en los atriles de las más prestigiosas orquestas de España y de Europa, y que permite cultivar con la máxima calidad los repertorios clásicos.

Ha sido dirigida por importantes maestros como Roberto Abbado, Julian Rachlin, Grzegorz Nowak, Michail Jurowski, Jean- Jacques Kantorow, Thomas Sanderling, Kynan Johns, János Kovács, Alexander Polyanichko, Henrik Schaefer, entre otros.

Asimismo han actuado junto con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, solistas instrumentales de la talla de Krystian Zimerman, Nicola Benedetti, Vadim Gluzman, Vadim Repin, Julian Rachlin, Alexei Volodin, Gabriela Montero, Boris Andrianov, Vesko Eschkenazy, Renaud Capuçon,

Maxim Rysanov, Radovan Vlatkovic, Leticia Moreno, Eric Le Sage, Clara Jumi Kang, entre otros grandes solistas del panorama internacional.

La Orquesta Clásica Santa Cecilia ha actuado en escenarios como el Auditorio Nacional, Teatro Real, Palau de la Música Catalana, Teatro de la Maestranza, el Palacio de Euskalduna de Bilbao y en el Palau de la Música de Valencia, Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Auditorio de Zaragoza, Auditori de Barcelona, entre otros tantos selectos emplazamientos. Recientemente ha participado en el prestigioso Festival Zurich International Orchestra Series en el Cadogan Hall de Londres.

Por último, cabe destacar también su participación en importantes festivales, como el Festival de Santander, de Galicia y el Festival de Pedraz

Estas representaciones están organizadas por Excelentia, entidad dedicada a la promoción del patrimonio lírico-cultural para todo tipo de públicos que en las próximas semanas también ofrecerá conciertos en Barcelona, San Sebastián, Valencia, Palma de Mallorca, Valladolid y Lisboa.

En Madrid, los aficionados a la música clásica pueden disfrutar su serie de Grandes Clásicos (https://fundacionexcelentia.org/abonos-22-23), con once excelentes conciertos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y los aficionados a las bandas sonoras (https://fundacionexcelentia.org/homenaje-a-morricone-zimmer-y-williams) podrán disfrutar el viernes 15 de julio, también en el Teatro Coliseum de la Gran Vía, el homenaje a tres de los más grandes compositores de todos los tiempos: Ennio Morricone (“La Misión”, “Érase una vez en América”, “Los intocables de Eliott Ness”, etc.), John Williams (“E.T.”, “La Lista de Schindler”, “Harry Potter”, etc.) y Hans Zimer (“El Rey León”, “Gladiator”, “Dune”, etc.). Será interpretado por la orquesta sinfónica Royal Film Concert Orchestra dirigida por Fernando Furones.