Madrid 360 no funciona en Arturo Soria: “Nosotros ya somos 360”

“Nosotros ya somos 360, ya tenemos árboles y aceras grandes; esto no tiene sentido”. Es el mantra de los vecinos que están afectados por las recientes modificaciones de sus calles. Una de ellas está peatonalizada -y sin luz-, otras son ahora unidireccionales -antes tenían los dos sentidos- y han aumentado el número de aparcamientos en todas ellas, -estaban antes en línea y ahora en batería-.

Son las calles Misterios, Manipa, Hernández Iglesias, Marqués de Pico Velasco y Fernández Caro. Todos los accesos han quedado direccionados hacia la arteria principal, Arturo Soria, lo que dificulta, todavía más, el tráfico en esta vía. Además, la eliminación de los dobles sentidos ha hecho que muchos, para dejar el coche en sus garajes, tengan que dar la vuelta a la manzana, cuando a pie son apenas 20 metros.

La peatonalización de Misterios también ha supuesto un problema. En la calle no pueden entrar coches, ni carga y descarga. Ni siquiera eso. El colegio concertado y la farmacia están haciendo malabares para recibir sus entregas diarias. Dentro de la escuela hay una iglesia. Por la noche la calle se vuelve inóspita y oscura. Ya hay decenas de denuncias por robos, sobre todo, a personas mayores. Muchos no quieren ir solos a misa: o les acompañan o se cambian de parroquia.

Los vecinos han denunciado este plan 360 que, dicen, era innecesario. La zona es residencial, con viviendas unifamiliares o edificios de cuatro pisos de altura. Había árboles y poco tráfico. Pero ahora la vía se congestiona mucho más y el plan anticontaminación de mejora del aire del ayuntamiento está causando el efecto contrario. Empezaron a denunciar cuando comenzaron las obras y han seguido haciéndolo. Todo empezó en marzo. Desde la delegación de movilidad no reciben ningún feedback.

Ahora hay más coches, más tráfico y más acumulación de gente. En la zona hay dos colegios. María, una de las vecinas, cuenta a COPE que ella compró su casa hace seis años. El metro cuadrado costaba más de lo que cuesta ahora. Ella no compró una zona llena de ruido, compró una zona residencial, “una zona privilegiada”, como ella dice. “Nosotros esto aquí no lo necesitamos, te mueves menos de un kilómetro y ahí sí. Esto no tiene sentido”. “Ya éramos 360”, sentencia. Ahora tienen que esperar a que desde el gobierno regional reconozcan que se han equivocado, que empiezan la marcha atrás. Los vecinos siguen manifestándose.