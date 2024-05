Los estrenos coreográficos de Wayne McGregor y Anne Teresa De Keersmaeker protagonizan la agenda cultural de la Comunidad de Madrid

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana está protagonizada por los estrenos coreográficos en España de UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, de la Company Wayne McGregor (16 de mayo) y EXIT ABOVE: after the tempest, de la coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker (19 de mayo), en la Sala Roja de los Teatros del Canal, en el marco del 39º Festival Internacional Madrid en Danza, organizado por el Ejecutivo regional, bajo la dirección artística de la coreógrafa y bailarina Blanca Li.

El cristal oscuro, UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, EXIT ABOVE: after the tempest, canciones ambulantes, Madrid en Danza, Verso libre, Las Alegrías, Los perros, PHARSALIA Pharsalia, VAV, He aquí un acto romántico, La Regenta, Loba, Lady Anne, Ricardo III, Si aún quieres ver algo…, Se busca, Te prensé entre las hojas, Flamenco Chipén, Cazadores de dragones, El arte militar en tiempos de Goyeneche, Mutaciones, Portugal–España. 50 años de democracia, La Ruta del Mantón de Manila. La feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España, El realismo íntimo de Isabel Quintanilla, Antoni Tàpies. La práctica del arte





