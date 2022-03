Díaz Ayuso reconoce en el 50º Aniversario del Zoo Aquarium su labor en la conservación de especies amenazadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en la celebración del 50º Aniversario del Zoo Aquarium de Madrid, presidida por Su Majestad la Reina Sofía, donde ha destacado su labor de conservación de especies amenazadas, “esencial para fomentar la biodiversidad y la protección animal”. En este punto, ha subrayado, en particular, la importancia para el parque de una de estas especies en peligro, la del panda gigante, recordando al “inolvidable” Chulin, y que coincide con la presentación oficial de los dos pandas gemelos, Jiu Jiu y You You, nacidos recientemente y que ya han cumplido seis meses.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.