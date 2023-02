Díaz Ayuso invita en Londres a invertir en Madrid y ofrece protección frente a las “políticas confiscatorias que solo traen ruina y expulsan a la empresa”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha invitado hoy en Londres a invertir en la región al tiempo que ha ofrecido protección frente “a las políticas confiscatorias que solo traen ruina y expulsan a la empresa y a la banca, despojando especialmente a las clases vulnerables de oportunidades”. Así lo ha señalado durante su participación en un desayuno informativo de Invest in Madrid y la British Chamber of Commerce in Spain, al que han acudido más de 70 compañías e inversores.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando