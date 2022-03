La Comunidad de Madrid participa en la MercedesBenz Fashion Week para presentarse al mundo como destino de compras

La Comunidad de Madrid participa en la 75ª edición de la Mercedes–Benz Fashion Week (MBFWMadrid), que se celebra del 9 al 13 de marzo en IFEMA Madrid, para presentarse al mundo como un destino de compras líder y poner en valor el estilo de vida de la región. Esta acción de promoción turística, activada a través de la Dirección General de Turismo, se enmarca en un acuerdo de colaboración que incluye un patrocinio de 15.000 euros por parte del Gobierno regional a la gran pasarela de la moda española.

Madrid, come for tax free shopping. Stay for our way of living





