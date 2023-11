La Comunidad de Madrid lleva a los Teatros del Canal la XII edición de CLAZZ 2023, el único festival de jazz latino del mundo

La Comunidad de Madrid acoge del 1 al 3 de diciembre, en la sala Roja de los Teatros del Canal, la duodécima edición del Festival CLAZZ/Continental Jazz Latino 2023, el único encuentro del mundo dedicado a este género musical que combina ritmos afrocubanos y de raíz latinoamericana, como el guaguancó, el son, el bolero, el tango, la bossa, el flamenco o la samba.

