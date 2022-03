La Comunidad de Madrid emprende una nueva campaña para fomentar la donación de sangre en los hospitales de la región

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva campaña para fomentar la donación de sangre en los hospitales de la región, con el objetivo de alcanzar este año entre 115.000 y 120.000 bolsas, recuperando así los niveles de actividad previos a la pandemia del COVID–19. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la presentación pública de esta iniciativa, realizada en el Hospital público Universitario de Getafe.

No son importantes los pasos que das, sino las huellas que dejas. En este hospital puedes donar sangre. Deja tu huellastockPor lo menos dos veces al añoDonar sangreVer un atardecer en el mar, bailar descalzo, escuchar la lluvia en silencio, ver el cielo estrellado, ir a algún sitio al que no hayas ido nunca o pasear sin rumbo, etc. Por lo menos dos veces al año www.madrid.org/donarsangre





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.