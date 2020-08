La Comunidad de Madrid cifra en 120 los casos importados en el Aeropuerto de Barajas

La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha cifrado este martes en 120 los casos de coronavirus que han llegado a la región a través del aeropuerto de Barajas, en cuyas instalaciones se detectaron tan solo cuatro de esos 120 positivos.

Así lo ha asegurado Carballedo en una rueda de prensa para hacer balance del primer año de Gobierno de la coalición de PP y Ciudadanos, en la que ha explicado que "han sido 39 brotes los que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, 20 de ellos están vivos, están controlados".

"Es un porcentaje muy menor a la situación que tiene España en este momento. No me parece justo que se esté focalizando la atención mediática en la Comunidad de Madrid cuando la presión, no solamente de nivel de contagios, sino la presión asistencial y hospitalaria, está perfectamente controlado por la Consejería de Sanidad", ha defendido Carballedo.

Ha precisado que "a día de hoy" en la Comunidad de Madrid hay 457 pacientes ingresados en planta, y 69 en unidades de unidad de cuidados intensivos (UCI).

"No me parece que sean cifras para alarmar a la población", ha subrayado Carballedo, que también ha apostillado que el control de la pandemia se está haciendo "de un modo muy responsable" a través de rastreadores.

Con todo, la consejera de Presidencia ha apuntado que "la situación de la Comunidad de Madrid sería mucho mejor si el Gobierno de la nación atendiera esta petición, casi súplica, que hacemos de que extremen las medidas de control en el aeropuerto de Barajas", donde "ya tenemos 120 casos importados".

"De estos 120 casos importados solamente han detectado 4 en el aeropuerto. Realmente, como comprenderán, deja mucho que desear esta cifra", ha afirmado, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno central que "extreme la vigilancia" en el aeropuerto.

Carballedo ha incidido en que esta situación "está suponiendo una entrada del virus que necesita de control".

"Lo hemos pedido por activa y por pasiva y lamentablemente en esto el Gobierno de la nación tampoco nos está ayudando", ha lamentado, porque "esas personas van a tener contacto con otras y muy lamentablemente en un alto porcentaje serán personas que finalmente tengan el covid-19".

La consejera también ha pedido la colaboración de personas que sepan que han estado en contacto con personas contagiadas, a quienes ha pedido "confinamiento" y que "atiendan siempre las indicaciones que le está dando la Consejería de Sanidad".