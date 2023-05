Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos demuestran que reducir intensamente el colesterol 'malo' se asocia con beneficio para la salud

Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos han desarrollado una investigación que demuestra que reducir el llamado colesterol 'malo' o LDL en pacientes asintomáticos con hipercolesterolemia familiar se asocia a una reducción de aterosclerosis y, por consiguiente, menor probabilidad de sufrir un ataque cardiaco, según acaban de publicar en 'Circulation', una de las revistas científicas de mayor impacto en medicina cardiovascular.

