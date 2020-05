Almeida apuesta por "endurecer" el uso de la mascarilla en espacios públicos y privados

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este lunes que él es partidario de "endurecer" el uso de la mascarilla tanto en espacios públicos como privados, pues es "un elemento fundamental de protección".

"Soy abiertamente partidario de generalizar el uso de la mascarilla, tanto en espacios privados como en espacios públicos. Cuanto más tiempo la llevemos, mejor para todos. Se debería endurecer esta cuestión", ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Martínez-Almeida ha recordado que el Consistorio matritense envió mascarillas a 250.000 hogares con mayores de 65 años que bien estaban solos o bien que convivían con menores de edad. "Tratamos de ver la forma en que podemos ayudar a que el uso de la mascarilla se generalice", ha señalado a continuación.

Sobre los madrileños multados por incumplir el estado de alarma, el regidor entiende que es "un número que llama la atención" pero que en términos absolutos "no es excesivo", y ha indicado que se entiende también "el desgaste". Por ello ha llamado a un "último esfuerzo", pues "se está muy cerca para poner ahora todo en juego".

Y es que, tal y como ha apuntado, "nadie duda de que hay un riesgo si se pasa a la Fase 1", pero él da el "beneficio de la duda a la Comunidad de Madrid", que "ha hecho a los deberes". Ha reiterado que la situación "es muy complicada", pues los gobiernos llevan tomando decisiones "mucho tiempo, y hay que mirar hacia adelante".

"Si se dan las circunstancias el 18 de mayo, soy partidario de poner en marcha Madrid. Aunque pasemos a la fase 1 no quiere decir que haya normas que dejemos de cumplir. No vamos a recuperar la vida tal y como la conocíamos. No creamos que por entrar está todo el trabajo hecho", ha remarcado.

"DUDA RAZONABLE"

Sobre el criterio con el que el Gobierno central decide qué provincia avanza de fase en la desescalada, Almeida ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "transparencia total y absoluta", pues "no tiene explicación que no explicite por qué pasan unos y otros no", alfo que da lugar a "una duda razonable" de otros intereses. "Es lógico que se piense que puede haber condicionantes políticos y eso es gravísimo", ha criticado.

También ha vuelto a apoyar la abstención del PP ante la prórroga del estado de alarma, ya que "ahora hay un conjunto normativo que podría suplir perfectamente el mecanismo previsto", y ha recordado que el estado de alarma es "excepcional".