Aguado no estará en la candidatura de Ciudadanos, que encabeza Edmundo Bal

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado no estará en la candidatura de Edmundo Bal, pero sí colaborará estrechamente con su campaña, han confirmado fuentes del partido. Aguado renunció a presentarse a las primarias del partido la semana pasada para dejar paso a Bal, una de las personas de la máxima confianza de la líder del partido, Inés Arrimadas, y lo hizo después de que varios dirigentes naranjas manifestaran su desconfianza en las posibilidades electorales del exvicepresidente.

Y Edmundo Bal, aunque no tenía en sus planes dar este paso, finalmente lo hizo y ayer fue elegido en primarias con el respaldo del 89,43 % de los afiliados madrileños para ser el candidato a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos está convencido de que entrarán en la Asamblea de Madrid con Bal y que incluso rebasarán el 5 por ciento de los sufragios, que se necesita para poder tener representación parlamentaria.

Bal, también portavoz nacional del partido, no dejará su acta en el Congreso hasta no saber los resultados de las elecciones del 4 de mayo. Aunque el partido aún no ha constituido el comité de campaña, uno de sus integrantes será el diputado en el Congreso por Madrid, Miguel Gutiérrez, que en su día también formó parte del equipo de campaña de Ignacio Aguado.