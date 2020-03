Vuelve la Muestra de Cine Efímero, una segunda oportunidad a las películas con poco éxito en taquilla

La Muestra de Cine Efímero de Moralzarzal regresa un año más, apadrinada por el actor, director y vecino de la Sierra, Carlos Iglesias, y con la proyección de cuatro películas a las que se les da una segunda oportunidad tras su paso por las salas cinematográficas.

Son cintas de calidad que no han tenido suerte en taquilla pero merecen ser vistas por el público. Es la esencia de este proyecto, que cumple su quinta edición y cada vez atrae a más espectadores.

No sólo se trata de ver las películas, también está la oportunidad de conversar con sus creadores y comprender un poco más acerca del muchas veces difícil e ingrato proceso de crear una película independiente.

"Surgió la idea porque uno se dedica a esto y ve las dificultades que tiene para que una película haga una taquilla como es debido, aunque solo sea para compensar el esfuerzo y el tiempo. En mi caso, me puedo pasar hasta cuatro años y medio para sacar adelante una película. Llegamos muy justitos pero no queremos renunciar y no tenemos para promoción y para estar en tantas salas como nos gustaría", explicaba este jueves el alma mater, Carlos Iglesias.

La apuesta que Iglesias llevó al Ayuntamiento de Moralzarzal, y que fue acogida con entusiasmo, se ha ido consolidando a lo largo de estos años, pero además, reconocía la concejal de Cultura, ha sido el germen de otras iniciativas que hoy son ya imprescindibles en la programación cultural del municipio.

"Parece que fue ayer y ya lleva cinco años esta muestra por la que cada vez más vecinos preguntan y se interesan, nos ha dado el empuje que necesitábamos para que el cine forme parte importante del calendario cultural de Moralzarzal, con dos eventos al año, Cine Efímero y el Festival de Cortos MoralCine, además de películas de estreno cada quince días", ha dicho Gema Duque durante la presentación, a la que también ha acudido la coordinadora de la Muestra de Cine Efímero, Sonia Martín.

Las proyecciones de la V Muestra de Cine Efímero serán todas en el Teatro Municipal a las siete de la tarde, seguidas de un coloquio.

Se han repartido en dos fines de semana. El sábado 14 se verá 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen. El domingo 15, 'Reevolution', de David Sousa Moreau. El sábado 21 será el turno para '70 binladens', de Koldo Serra. Y el domingo 22 se proyectará, fuera de concurso, '@buelos', de Santiago Requejo, protagonizada por el propio Carlos Iglesias.

Al finalizar el coloquio de esta película se entregará la Mora, el premio del Festival, que elige el público con sus votos, a la mejor película.