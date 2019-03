“No me voy del partido. Si quieren, que me expulsen. Lo acataré”

"Espectáculo lamentable, vergüenza, mentiras"… Son los calificativos que ha utilizado Juan José Morales, quien ha pedido disculpas a los afiliados por las consecuencias que está teniendo para la imagen del PSOE de Collado Villalba la guerra interna.

Ha sido en el transcurso de una rueda de prensa este miércoles en respuesta a las acusaciones de la Comisión Ejecutiva después de denunciar un posible espionaje a su mujer y su actividad profesional.

Morales ha lamentado que su partido haya basado esas acusaciones en supuestos ‘rumores’ acerca de que él mismo está detrás de la creación de Más Collado Villalba, formación de nuevo cuño liderada por la exconcejal socialista Cristina Toral y en la que participan algunos antiguos militantes que se marcharon del PSOE tras las controvertidas Primarias .

Ha negado que pertenezca a Más Collado Villalba y ha explicado su relación con este partido: su dirección es la misma que la de su despacho profesional porque comparten espacio en el centro de coworking del que es socio junto a su esposa. "Esta formación política tiene su sede social en la calle Cercedilla 7, local 2, y este despacho está en la calle Cercedilla, 7 local 3. Es decir, juntos pero no revueltos. Propietarios del otro local -la sociedad a la que yo pertenezco- sí, pero no lo compartimos", ha explicado el edil socialista, quien ha añadido que en ese centro ofrecen servicios de lo que se denomina Oficina Virtual a empresas y entidades, entre ellas la nueva formación política.

"A mí no me verán en las listas de ese partido ni de ningún otro", sentencia Morales. Y va más allá al asegurar que no piensa irse del PSOE y que sus críticas se centran no en el partido sino en cómo está actuando la actual Ejecutiva en Collado Villalba. Si quieren que se vaya tendrán que echarle, ha dicho. "Me da vergüenza haber llegado a esta situación, quiero pedir de corazón perdón a los militantes socialistas que son los que están sufriendo viendo este espectáculo lamentable que estamos dando los que tenemos que llevar al PSOE a ganar las próximas Elecciones Municipales. No me voy a ir del partido como alguien pretende. No tengo ninguna intención de marcharme. Creo que estoy defendiendo legítimamente a mi familia. Si quieren abrirme un expediente y consideran que deben expulsarme, lo acataré".

También ha advertido que si no retiran la acusación que han hecho desde la Ejecutiva acerca de una supuesta complicidad suya con el equipo de Gobierno del PP, acudirá a los tribunales para defenderse.