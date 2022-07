Un 57% vota en contra de financiar los toros en Galapagar, en una encuesta con escasa participación

Es el pueblo que vio nacer al torero José Tomás, para muchos, uno de los más grandes de la historia. Y al ganadero Vitorino Martín, que forjó todo lo que hoy es su ganadería a base de trabajar allí, primero, en una carnicería, después llegaría el gran salto. Así que Galapagar es uno de los municipios taurinos por excelencia. Estos dos vecinos ilustres han llevado ese nombre a todos los rincones de España y a otros tantos del Mundo.

El Ayuntamiento de Galapagar (gobernado por PSOE y C's) planteó una encuesta a sus ciudadanos sobre si deseaban que los eventos taurinos que se celebran en el municipio sean financiados con los fondos públicos.

En esta encuesta, no vinculante, que se ha celebrado del 15 de junio al 15 de julio, un 57% de los que han participado en la consulta opina que el Consistorio no debe financiar los toros con dinero público; yun 41% está a favor de que sí se financien estos festejos de este modo, y tan solo un 1% no contestó a esta pregunta.

En total, se han emitido 1.051 votos, lo que significa que tan solo el 3,64% de la población empadronada en Galapagar mayor de 18 años participó en la encuesta. Por lo tanto, los resultados no son significativos y no se van a tener en cuenta en lo que a esta pregunta se refiere.

El objetivo del equipo de Gobierno era obtener, como mínimo, una participación del 10% de la población (lo que sería equivalente a entre 2.500 o 3.000 opiniones, según el número de personas empadronadas en el municipio mayores de 18 años) para, así, poder tomar una decisión firme al respecto. “Desde el Ayuntamiento de Galapagar, nos hubiera gustado obtener una mayor participación, ya que hubiera permitido tomar de manera clara una decisión respecto al sentir de la ciudadanía del municipio”, declara Miguel Ángel Molina, concejal de Participación Ciudadana. “Personalmente no creo que los resultados hubiesen cambiado mucho si los datos de participación hubieran sido mayores”, añade Miguel Ángel Molina, que también ostenta el cargo de concejal de Festejos y que ha confirmado que este año sí habrá toros (encierros y novilladas) organizados desde su área. “Tuvimos que iniciar los trámites necesarios para llevar a cabo los festejos taurinos en el mes de febrero: pliegos, permisos, autorizaciones de uso de vía pecuaria, etc. Estos trámites tenían que realizarse porque, entre otros motivos, si el resultado de la encuesta hubiera sido el contrario, no se cumplirían los plazos de tiempo necesarios para poder llevarlos a cabo”, explica el edil, aunque cree que “son datos que no tienen, ni deben, caer en saco roto y que se deberán tener en cuenta para el futuro”.

En 2020 el Ayuntamiento de Galapagar aprobó en el Pleno municipal una moción presentada por Unidas por Galapagar en la que proponían elaborar una consulta pública a los vecinos sobre si estarían de acuerdo en que el Consistorio deje de subvencionar y contratar los festejos taurinos en las fiestas patronales.

“¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Galapagar deje de subvencionar/contratar los festejos taurinos para las fiestas patronales?”, era la pregunta que incluía la moción que presentó la concejal Celia Martell, de Galapagar en Común-Izquierda Unida, una confluencia de Unidas Podemos.

Una consulta con tres preguntas

La encuesta, denominada ‘Decide Galapagar’, estaba formada por tres cuestiones concretas: la opción de tener presupuestos participativos, la opción de financiar o no con dinero público los festejos taurinos, y la elección de ubicación de un monumento conmemorativo que se creará por el V Centenario de la localidad.

Sobre la elección de la ubicación de un monumento conmemorativo para el V Centenario de la Villa, las dos opciones más votadas han sido la plaza del presidente Adolfo Suárez y la explanada exterior del Centro Cultural La Pocilla. Concretamente el 42% de las personas que dieron su opinión en la encuesta se decantó por la opción de la plaza del presidente Adolfo Suárez, un 41% optó por la explanada exterior de La Pocilla y tan sólo el 17% optó por el emplazamiento de la calle Guadarrama. Uno de los dos emplazamientos con más aceptación entre la ciudadanía de Galapagar, será el seleccionado para instalar el monumento.

En cuanto a los Presupuestos Participativos, un 86% de los votantes se han mostrado a favor de esta iniciativa, mientras que un 10% de las personas que participaron en este sondeo no están de acuerdo y un 4% decidió no contestar. Por lo tanto, los presupuestos participativos se incorporarán en el Reglamento de Participación Ciudadana.

“Desde el Ayuntamiento de Galapagar nos parece muy importante que la población de nuestro municipio opine y decida sobre asuntos de interés. Esperamos que sea el primer paso para encaminar muchas decisiones del Consistorio basadas en la opinión pública”, finaliza el concejal.

