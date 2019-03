'Villalba a tus pies': una apuesta de los alumnos del IES María Guerrero por la movilidad sostenible

Desde su instituto a la estación de tren, diez minutos, de ahí al Parque de Las Bombas, cinco minutos, ocho si quieren ir a la Biblioteca Municipal Miguel Hernández. De la Biblioteca al Centro Comercial Los Valles casi un cuarto de hora, y desde ese punto al Jaime Ferrán, once minutos. Son algunos de los trayectos que han calculado los 30 alumnos de 2º E del Instituto María Guerrero de Collado Villalba. Quieren demostrar con este mapa, bautizado como 'Villalba a tus pies', que andando se puede llegar a cualquier sitio y, además, es un ejercicio muy saludable.

Es similar a los denominados 'Metrominuto' que han elaborado localidades como Alpedrete, Moralzarzal o Torrelodones, aunque en este caso no lo han hecho los ayuntamientos, sino los propios estudiantes con la ayuda de su profesora de Matemáticas. "Lo que pretendemos es demostrar a los vecinos que moverse a pie por Collado Villalba es relativamente sencillo respecto a los tiempos. Luego habría que ver cómo está la ciudad en cuanto a aceras, por ejemplo, pero lo primero es que seamos conscientes de que no se tarda tanto. Por las tardes se forman bastantes atascos y creemos que muchos de los conductores que están dentro de sus coches no se han dado cuenta de que ese mismo trayecto lo harían andando en menos tiempo y, además, es más saludable", explica 'la profe', Adriana Aragón.

El mapa tiene un código de color para los trayectos, en verde los que se hacen entre cinco y ocho minutos, en naranja los que nos llevarán de 9 a 13 minutos y en morado, los más largos, entre 14 y 18 minutos, calculados para una velocidad media de paseo de 5 kilómetros/hora.

Han participado todos en su confección, han elegido los puntos clave del callejero local y han trabajado, además, diferentes competencias. "El mapa lo hemos hecho usando los tiempos que ofrece Google Maps. Habría sido fantástico salir a pasear pero esto ha estado muy bien porque cuando tú pides un trayecto a una aplicación, hay que ser crítico con el dato que te da. Es una competencia matemática poco trabajada y muy importante, que es ver si el dato numérico que te está ofreciendo es bueno, o te está haciendo dar un rodeo. Los alumnos han trabajado con ello y ha sido un proyecto muy bonito", dice Aragón.

Pueden encontrar el mapa 'Villalba a tus pies' en formato descargable en la cuenta de Twitter del Instituto, @ismariaguerrero, y en el propio centro.