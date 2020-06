Vigilancia y prevención: así se prepara contra el fuego la Comunidad de Madrid

Esta semana hemos entrado en época de riesgo alto de incendios forestales en la Comunidad de Madrid. A través de las redes sociales, Emergencias 112 Madrid ha comenzado a publicar los mapas de índice de peligro realizados por el Cuerpo de Bomberos y, según avanzan los días, se incrementa el nivel de riesgo.

Y es que el verano está a la vuelta de la esquina, de hecho comienza oficialmente este sábado, 20 de junio, y la Agencia Estatal de Meteorología, para colmo, anuncia un ascenso de las temperaturas.

Tras una primavera lluviosa, la vegetación está muy exuberante, lo que hace prever una temporada complicada.

Es por ello que ya están desplegadas las unidades de vigilancia e intervención y en las últimas semanas se han intensificado las labores preventivas de limpieza y desbroce.

"Nosotros continuamos con nuestros 25 retenes de trabajos preventivos, que están haciendo siega en áreas recreativas y en la interfaz urbano-forestal, esto son zonas que separan áreas habitadas y el monte, fajas muy vulnerables donde se está eliminado pasto, y además tenemos tres máquinas repasando los cortafuegos", ha explicado a COPE de la SIERRA Marta Jerez, Jefa del Servicio de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Estos medios forman parte del Plan INFOMA, que se presentará oficialmente la próxima semana.

Los retenes limpian cortafuegos y desbrozan áreas recreativas

TODOS CONTRA EL FUEGO

Luchar contra el fuego, sin embargo, es responsabilidad de todos los ciudadanos. El llamamiento es claro: hay que evitar actitudes incívicas al limpiar la maleza de nuestros jardines o fincas, al aparcar en zonas naturales, al circular en carretera y al pasear por el monte.

"Si yo arreglo mi jardín, no tiro los restos de poda a la parcela de al lado que está vacía, los llevo al Punto Limpio, si voy a la Naturaleza, no aparco fuera de los lugares habilitados porque el simple tubo de escape puede provocar un incendio si debajo está seca la vegetación, por supuesto no colapsar las vías de acceso y evacuación porque se impide el paso de los vehículos de extinción. No arrojar colillas por la ventanilla... desgraciadamente, y mira que ya está penado por Tráfico, todavía se ven incendios provocados por esta práctica tan incívica. Y, por supuesto, está prohibido hacer barbacoas en terreno forestal", apunta Jerez.

Además, en terreno forestal se requiere autorización para realizar trabajos con maquinaria como cosechadoras, radiales o soldadores.

No abandonar en el monte la basura que generamos y, si vemos humo, llamar inmediatamente al 112.