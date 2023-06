Victoria Barderas, próxima alcaldesa de Hoyo: "El Centro de Día es el primero de nuestros 15 imprescindibles"

Victoria Barderas, 52 años, vive desde hace más de dos décadas en Hoyo de Manzanares, municipio del que es concejal desde 2011. A partir del 17 de junio se convertirá en la primera mujer en la historia de la Democracia que toma el bastón de mando en el municipio gracias a la victoria de su partido el 28-M.

El Partido Popular logró seis concejales, se ha quedado a uno de la mayoría absoluta. Enfrente el PSOE, actualmente en el Gobierno en funciones, con cuatro concejales, VOX que ha duplicado su representación, de uno a dos ediles, y entra en la Corporación Más Madrid, con uno.

Necesitarán los populares apoyos o abstenciones el día de mañana para poder sacar adelante proyectos. En su paso este miércoles por los estudios de COPE de la SIERRA le hemos preguntado a Victoria Barderas por la posibilidad de pactos: lo tiene claro. "En principio la idea es gobernar en solitario llegando a acuerdos puntuales, pero lo que más nos importa son los vecinos de Hoyo y si hay que llegar a pactos para dar una mayor estabilidad al municipio, evidentemente nuestro socio principal sería VOX porque, además, contrastando programas tenemos ideas muy parecidas y hemos votado en común muchas cosas en la legislatura".

Durante la campaña electoral, Barderas ha repetido que los cuatro años de tripartito de la izquierda en Hoyo de Manzanares "han hecho mucho daño, con inversiones paralizadas, subvenciones perdidas, propuestas al Pleno sistemáticamente rechazadas" y eso va a cambiar, dice, ahora que se pone al frente del Ayuntamiento. "De momento no habrá tres ayuntamientos, habrá uno solo con un proyecto político claro. Eso es lo que nos va a dar solidez. Yo he firmado un contrato con los hoyenses, que es el programa electoral, mi hoja de ruta con 15 imprescindibles, subvenciones no se nos va a escapar ninguna".

En esos 15 imprescindibles, destaca como proyecto estrella la construcción de un Centro de Día-Residencia de Ancianos. "Llevamos meses trabajando en ello para una colaboración público-privada, nos sentamos con los propietarios de un terreno que podría ser apto para hacer esa infraestructuras, y nos emplazamos para después de las elecciones para retomar las conversaciones. Para mí es fundamental que los vecinos puedan cerrar el ciclo de vida en su pueblo. Es lo que le falta a Hoyo", ha dicho Barderas.

También le falta a Hoyo, ha apuntado, recuperar la buena relación con la Comunidad de Madrid, que en esta legislatura no ha existido. Cuando se siente a la mesa con el equipo entrante de Díaz Ayuso, tiene en mente qué es lo primero que va a pedir. "Somos Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Reserva de la Biosfera, Red Natura... y eso siempre lo hemos visto como un problema, es una ventaja, pero en Madrid tienen que saber que tiene un coste porque no podemos desarrollarnos por ello, así que lo que voy a pedir es dinero para el municipio, somos parte del pulmón derecho de la región, la Comunidad de Madrid tiene que apoyarnos mucho más en ese sentido".

Además, solicitará dar de baja del PIR 2022-26 una actuación dada de alta por el tripartito, una piscina cubierta porque supone un gasto anual a las arcas municipales de 900.000 euros, una cifra inasumible para un Ayuntamiento como el de Hoyo.

Y reforzará la relación con la vecina localidad de Torrelodones, planteando la creación de un carril bici entre ambos.