José Hernández lleva colgados en los hombros decenas de cupones de la ONCE y recorre todas las mañanas medio kilómetro en el polígono industrial P-29 de Collado Villalba, donde conoce a todos sus compradores, aunque aún no ha conseguido localizar al afortunado que este miércoles ganó 11 millones de euros gracias a él.

“Yo reparto por la mañana temprano en la esquina de un estanco de El Gorronal y a las diez me voy al polígono todos los días y hago medio kilómetro, conozco a todos los que me compran, pero todavía no sé quién ha ganado los 11 millones”, explica José, que este jueves ha vuelto a recorrer las calles pero esta vez con un cartel en el que se puede leer " He vendido el Gordo del 11/11 ".

José se enteró ayer por la noche de que había sido él quien vendió el premio de 11 millones de euros en el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE y desde entonces no ha podido celebrarlo “en condiciones” porque no para de recibir llamadas.

"Me entró una sensación en el cuerpo, como un nudo en el estómago pero agradable, me sentí muy bien", ha confesado, y se ha mostrado sorprendido porque a las seis de la mañana ya lo supiera todo el mundo. "No le he podido ir a ninguno a decirle 'eh, que lo he dado'. Han venido ellos a decirme a mí".

Este trabajador de la ONCE reconoce que está “feliz” porque es el premio más grande que ha dado, además de los 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que ya sabe que le han tocado a un jubilado y a un chico joven que trabaja en el polígono.

José se ríe y cuenta que él no tiene “clientes de alto standing”, son todos trabajadores y jubilados de la zona, por lo que se alegra doblemente, y está deseando encontrárselos para localizar al resto de los premiados.

"Si en unos días hay algún negocio cerrado en el polígono o alguien deja de venir al barrio, lo mismo puede ser ése, porque se quiera camuflar", ha bromeado este vendedor de la ONCE que lleva 6 años repartiendo suerte.

El sorteo celebrado la noche de este miércoles ha repartido un premio de 11 millones, además de otros siete premios de un millón de euros. En concreto, el número premiado con 11 millones ha tocado en una de las zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, Sierra de Guadarrama, que está confinada desde este lunes por superar los 500 contagios de covid por 100.000 habitantes.

Los boletos premiados con el millón de euros han sido despachados en Ciudad Real, Algodonales (Cádiz), Huelva, A Guarda (Pontevedra), Osuna (Sevilla) y Móstoles y Pinto (Madrid).