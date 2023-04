El ex de Vecinos por Guadarrama, Martín Puga, en la lista de APPG que encabeza Sara Villa

Era un secreto a voces, pero ya está confirmado: la incorporación de Juan Carlos Martín Puga a la Agrupación Popular por Guadarrama, APPG, formación que ostentó la alcaldía entre los años 2011 y 2019 con mandato de Carmen María Pérez del Molino.

Tras la abrupta salida de Martín Puga de Vecinos por Guadarrama, anunciada el pasado 3 de marzo, muchas han sido las especulaciones y varias las propuestas pero su destino final es la agrupación que encabeza de cara al 28-M Sara Villa.

Precisamente la líder de APPG asegura que ha conformado un equipo joven con el objetivo de que el partido tenga futuro de cara a los próximos años. La lista será anunciada a la vuelta de Semana Santa y contará con algunos de los actuales concejales de APPG. "Estarán en ella tanto Áurea Escudero com Noelia Pozas y Miguel Ángel Herrero, pero no lo harán en los puestos de salida por petición propia", asegura Villa.

Juan Carlos Martín Puga no ha querido desvelar aún si será el número dos de la candidatura, aunque todo apunta a ello. El edil no adscrito ha asegurado que en ningún momento ha querido "arrastrar a nadie hacia ningún partido" y que todas las decisiones han sido de carácter estrictamente personal, pero algunos exintegrantes de Vecinos le han seguido para reforzar el área de Medio Ambiente. "No ha sido porque yo les haya tenido que convencer", añade.

Con esta incorporación, y salvo sorpresas de última hora, queda prácticamente conformado el tablero político de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo en Guadarrama.

Los últimos anuncios han sido el del candidato del PSOE, que será de nuevo Javier Ortega, y el de Enrique Álvarez que repetirá como número uno de VOX.

Se suman a los ya conocidos, José Ramón Culebras por Vecinos por Guadarrama y el actual alcalde Diosdado Soto por el Partido Popular, un PP que podría incluir en su lista a Fernando García, edil de Medio Ambiente y Deportes, de Ciudadanos, formación que no ha anunciado candidatura para esta localidad.