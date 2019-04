Vecinos se levantan contra el proyecto de vivienda social: “Guetos chapuceros no”

“Vivienda Social sí, guetos chapuceros no”. Es la frase que encabeza un escrito en el que vecinos de El Boalo dan la espalda a un proyecto propuesto por el equipo de gobierno del socialista Javier de Los Nietos. Se trata de 30 apartamentos para mayores, jóvenes y familias, con precios que oscilarían entre los 200 y los 400 euros al mes.

No convence a los ciudadanos de El Boalo, que ven falta de transparencia. De hecho, en los últimos días han aparecido numerosas pancartas, en distintos puntos del pueblo, en contra del proyecto.

Se ha creado, además, la asociación vecinal VEBOCEMA, para arrojar algo de luz sobre esta iniciativa que tienen miedo de que se convierta en un centro para el realojo de colectivos conflictivos, como los MENAS, menores extranjeros no acompañados.

“No es una posición en contra de la vivienda social; lo que no queremos es que se convierta en un gueto donde se favorezca la delincuencia”, explica el secretario de la Asociación, Pablo Honrubia.

Critican, sobre todo, la falta de previsión y de información: “No hay expediente, no hay proyecto en firme, no hay presupuesto fiable, no hay estudios socioeconómicos sobre el impacto que tendría en el pueblo. Solo un post en Facebook”, dice Honrubia. “No tenemos información suficiente, hay bastantes lagunas y no acabamos de entender cómo el Ayuntamiento puede lanzar este proyecto sin contar con nadie”, añade.

Además, lamentan que para financiarlo se venda suelo municipal. Y se preguntan cómo se va a mantener una vez construido ese complejo de 30 apartamentos o qué pasaría si los inquilinos dejan de pagar el alquiler.

Tampoco están conformes con que no se hable de renta per cápita en los criterios para los solicitantes o que solo se le exija un año de empadronamiento.