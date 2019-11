Vecinos y comerciantes de Los Belgas, preocupados por el estado de las obras

A pesar de las explicaciones dadas la pasada semana por la alcaldesa, Mariola Vargas, sobre el estado de las obras en la Plaza de Los Belgas asegurando que no están paralizadas sino en suspenso temporal a la espera de la llegada de material como los bordillos, vecinos y comerciantes de la zona no se dan por satisfechos.

Están más que preocupados por la repercusión negativa que esta situación está teniendo en sus vidas cotidianas y en sus negocios. Algunos establecimientos han sufrido un bajón brutal en su facturación. "Chungo, un bajón mortal, han dejado toda la zona muerta, fatal, ha descendido el tráfico de clientes y la facturación ha bajado muchísimo" apunta Isaac, uno de los propietarios de un restaurante situado en Los Belgas, quien ha asegurado a COPE de la SIERRA que, de entrada, cada día pierde un mínimo de 200 euros en desayunos y comidas que ha dejado de ingresar desde que comenzaron las obras.

Otros comerciantes, que tienen su negocio en locales alquilados, se han visto obligados a solicitar a sus arrendandores que les rebajen la cuota mensual porque las cuentas no salen.

Se sienten frustrados porque no saben si podrán recuperarse económicamente una vez pasen las obras y vuelva el mercadillo a instalarse en Los Belgas.

De su inquietud se han hecho eco los grupos de oposición. Este jueves, en el Pleno, Más Collado Villalba preguntará al Ejecutivo sobre este asunto.

También el PSOE, que ya había planteado por Registro una pregunta sobre los plazos de las obras antes de conocerse los últimos acontecimientos. Ahora, dice su portavoz, adquiere mucho más sentido.

"Íbamos a preguntarle al equipo de Gobierno si se cumplirán los plazos previstos y, ante la evidencia de que las obras no van por los derroteros que deberían ir y algún problema hay aunque el Ejecutivo insista en que no, la pregunta está más de actualidad. Sobre todo porque esto afecta no solo a la vida diaria de los vecinos que viven en la zona sino a todos los comerciantes que tienen sus negocios en ese entorno y que han visto cómo, tanto por el traslado del mercadillo como por las obras, la afluencia de clientes es mucho menor. Esto puede convertirse en un problema económico", apunta Vituco Alcolea.

Además, el portavoz de Más Madrid Villalba, Gonzalo Díaz, ha presentado formalmente ante el Ayuntamiento una solicitud para la creación de una comisión informativa específica de seguimiento de la obra de embellecimiento de la Plaza de los Belgas y que los grupos municipales tengan acceso a las certificaciones y a los registros de obra.

Hay que recordar que los trabajos en Los Belgas se iniciaron en el mes de agosto y tienen un plazo de ejecución estimado de ocho meses.