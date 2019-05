Vecinos de El Boalo se manifiestan de nuevo contra el Plan de Vivienda Municipal

Medio millar de vecinos de El Boalo, Cerceda y Mataelpino se manifestaron este domingo exigiendo transparencia al alcalde, Javier de los Nietos, con el Plan de Vivienda Municipal que contempla la construcción de 30 apartamentos dotacionales con un coste inicial de 1,5 millones, totalmente financiado por el Ayuntamiento a través de la enajenación pública de parcelas de propiedad municipal.

La manifestación fue organizada por la recién creada Asociación de Vecinos de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Vebocema, “constituida para canalizar el temor de los vecinos al Plan de Vivienda Municipal y la necesidad de velar por la defensa de los derechos vecinales y la transparencia municipal”.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha anunciado en Bandos Informativos la puesta en marcha de este Plan de Vivienda Municipal, con un primer paso que es la venta de 19 parcelas municipales de uso residencial para obtener los ingresos necesarios que permitan la construcción de ese nuevo equipamiento público de apartamentos para alojamiento asistencial. Vebocema critica que todo ello se ha hecho “sin publicar nada de la documentación precisa y preceptiva para el desarrollo del proyecto”.

Durante la manifestación, que transcurrió desde El Boalo hasta Cerceda, los vecinos denunciaron la falta de transparencia del Plan de Vivienda “al no existir ni informe previo de necesidades, ni los criterios para la adjudicación y asignación, ni los requisitos de acceso (Ingresos familiares), ni la documentación necesaria. Tampoco existe informe urbanístico, ni informes medioambientales, ni socio económicos”. Los vecinos también lamentan que el Ayuntamiento haya iniciado la venta de suelo público para financiar este proyecto.

Por otra parte, los manifestantes se mostraron contrarios a las declaraciones del alcalde, Javier de Los Nietos, en los medios de comunicación en las que ponía a disposición de la Comunidad de Madrid el municipio para el realojo de colectivos conflictivos como los menas (menores extranjeros no acompañados). Y pusieron de manifiesto que El Boalo, Cerceda y Mataelpino “no están preparados ni en seguridad ni en servicios para una situación semejante”.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde, Javier de los Nietos, ya ha desmentido en varias ocasiones que las nuevas viviendas sean para el realojo de menas: “El objetivo es acoger a familias y jóvenes del municipio que cada vez lo tienen más difícil por sus ingresos. La oferta de vivienda en alquiler es muy escasa y esto ha hecho que los precios se hayan disparado en toda la comarca. Y eso es lo que queremos solucionar”.

Además, recuerda que se ha abierto un registro oficial de solicitantes y el año de empadronamiento “es un requisito mínimo exigido, las bases lo ponderarán, pero también puntúan otras cosas”.

Confusión ha habido, apuntaba el alcalde en declaraciones a COPE de la Sierra, pero no por parte del Ayuntamiento. “Se puede discrepar, pero decir que no hay información, o que no es clara, no es correcto”.