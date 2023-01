Varios colectivos recurren al Defensor del Pueblo por el bloqueo a la energía solar en los escoriales

Como muchos otros vecinos de la comarca del Guadarrama, los de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial también quieren apostar por la energía fotovoltaica en sus hogares o empresas para afrontar la crisis energética y la subida de precios de la luz y el gas. Pero lo tienen muy complicado.

La Plataforma EscoRenovables, que engloba a ocho asociaciones, ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo para pedir su respaldo y denunciar el "absurdo bloqueo solar" en la zona.

"En gran parte de los núcleos urbanos hay una prohibición de facto y, fuera de ellos, sufrimos unas restricciones que han inviables la instalación de placas fotovoltaicas dentro de la Gran Cerca de Felipe II", apunta la plataforma, que considera que el exceso de rigor de las Comisiones Locales de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid provoca la exclusión de los Escoriales del proceso de transición energética.

"Las familias y pymes de ambas localidades sufren un importante agravio comparativo con los vecinos de municipios colindantes, donde pueden instalar paneles sin apenas trámites, acceder a las ayudas regionales y de la Unión Europea, ahorrar y mucho en sus facturas. Pedimos la urgente modificación de la zonificación en este tema y de las restricciones en El Escorial y San Lorenzo", solicita Michael Harris, portavoz de Entorno Escorial, una de las asociaciones incluidas en la plataforma.

La puerta abierta a la instalación de paneles solares, además de un alivio para la economía familiar y de las empresas, supondría un beneficio para el Medio Ambiente, contribuyendo a "aminorar las emisiones de CO2 con energía sostenible".

El escrito enviado al Defensor del Pueblo asegura que la prohibición para la instalación de las placas fotovoltaicas debería restringirse a los cascos históricos de El Escorial y San Lorenzo, lo que supone, según su propuesta, un 2% del territorio. "En otros municipios de España con protecciones del patrimonio, las zonas de exclusión se limitan a los conjuntos históricos. En nuestro caso, las restricciones afectan a casi todo el territorio, incluyendo zonas modernas, urbanizaciones y polígonos comerciales alejados más de 14 kilómetros por carretera del Monasterio".

Denuncia la plataforma que se imponen unos criterios leoninos para los paneles: que no sean visibles desde la calle, que se dispongan en las cubiertas como si fueran ventanas velux y con un porcentaje bajo de ocupación y que tengan el mismo color que el tejado. "Estas condiciones reducen de manera importante la viabilidad del autoconsumo y son desmesuradas fuera de un conjunto histórico".

Añade que no se puede tratar todo el territorio de la Gran Cerca de Felipe II como si fuera un conjunto monumental y que el impacto visual es mínimo para paneles en edificios modernos y no colindantes a bienes protegidos. "No se pueden tratar urbanizaciones de los años 80 0 90 como si fueran conjuntos de edificios históricos".

Según los datos ofrecidos por la plataforma, desde 2021 solo ha sido posible instalar paneles en 32 viviendas en El Escorial mientras que en San Lorenzo de El Escorial "no se ha presentado ninguna solicitud" por parte de vecinos debido a las restricciones, aunque "sí existeuna importante demanda en el municipio".