Valdesquí reabre después de cerrar dos días por la lluvia de barro

Valdesquí ha reabierto este viernes la estación después de permanecer dos días cerrada debido a la nube de polvo sahariano que decargó barro sobre la capa de nieve que cubre las cumbres de la Sierra de Guadarrama, tiñendo de naranja el manto blanco.

Tras remitir la calima y después de los trabajos de recuperación estarán listos 13,3 kilómetros esquiables y las pistas presentan 60 centímetros de nieve por debajo de 1.800 metros y 30 centímetros en la cota 2. 200 metros, ya que durante el jueves nevó intermitentemente.

“Abrimos mañana (por el viernes) y lo seguiremos haciendo los próximos días”, escribían este jueves los responsables de la estación en redes sociales, donde también enviaban un mensaje de agradecimiento a los usuarios por el apoyo y los ánimos que les han transmitido por haber tenido que cerrar por la borrasca Celia y el episodio de polvo y lluvia de barro.

En lo que va de temporada, la estación ya ha conseguido permanecerse abierta más de 50 días y la previsiones son buenas gracias a las nevadas de los últimos días, que han dejado una base importante de nieve tanto en la zona alta como en la baja.

Por su parte la estación de esquí del Puerto de Navacerrada, que se ha mantenido abierta todos estos días, seguirá estándolo durante este viernes con unos espesores de 15 centímetros de nieve en torno a los 1.900 metros y las tres pistas de la zona baja, El Escaparate, El Telégrafo y El Bosque, a pleno rendimiento.

Remite la calima pero sigue la contaminación

La masa de aire africano que esta semana ha arrastrado el polvo del Sáhara hacia el norte de Europa tiende a remitir pero ha hecho batir récords de contaminación atmosférica en puntos de España, polución que persiste aunque se alivia gracias a las lluvias.

El experto en contaminación atmosférica Xavier Querol, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha seguido y evaluado los diferentes episodios de calima en España y ha explicado que el polvo en suspensión que ha transportado la borrasca Celia ha elevado las concentraciones de pequeñas partículas hasta los 1.000 miligramos por metro cúbico en el sureste de la Península, cuando los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) están en una media diaria de 45 mg/m3.

Con todo, este especialista ha insistido en que la contaminación del aire con la que conviven los ciudadanos de Madrid, entre otras ciudades españolas, supera habitualmente los umbrales de la OMS e incluso los de la Unión Europea -que son más laxos- y subraya que el polvo sahariano, al llegar a urbes tan contaminadas como la capital, tienen un efecto de "condensación" que empeora la calidad del aire.

La calima no es un fenómeno inédito en España, pero el episodio vivido esta semana ha sido calificado por Ernest Werner, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como el "más importante" en la última década.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Cantabria, José Luis Arteche, ha alegado que no recuerda "un episodio tan grande" de calima, pues el polvo sahariano no suele alcanzar, al menos no de manera tan intensa, la Cornisa Cantábrica.

Otros impactos

Pese a las consecuencias para la visibilidad o la calidad del aire, la calima puede tener un efecto positivo sobre la biodiversidad, al fertilizar campos y caladeros, pues el polvo sahariano que se deposita sobre las tierras y los mares lleva componentes minerales como carbonatos cálcicos.

Pero no todos los episodios de calima son beneficiosos para la naturaleza, dicen los expertos en biodiversidad del CSIC. Incluso pueden resultar perjudiciales al inhibir el proceso de fotosíntesis por el bloqueo de la radiación solar.

Muestras analizadas en el CSIC esta semana han encontrado en el polvo llegado a España sustancias tóxicas que, como no se ha dado en altas concentraciones, no deberían ser motivo de alarma.